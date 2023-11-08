Умер актер из «Джентльменов удачи» Анатолий Яббаров

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Советский и российский актер театра и кино Анатолий Яббаров, известный своей ролью в фильме «Джентльмены удачи», скончался в возрасте 86 лет, сообщил портал kino-teatr.ru.
Анатолий Яббаров родился 24 августа 1937 года в городе Баку. Он дебютировал в кино в 1964 году, сыграв в драме «Жили-были старик со старухой». Стал наиболее известным благодаря своим ролям в таких фильмах, как «Бег» (1970), «Джентльмены удачи» (1971), «Два капитана» (1976), и «Побег из тюрьмы» (1977). С 1996 года работал в Государственном театре киноактера. В 2011 году Анатолий Яббаров также снялся в нескольких телесериалах, включая «Фурцева» и «Заложники любви».
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