Умер актёр из сериалов «Возвращение Мухтара» и «Мажор» Крыжановский

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Актёр Александр Крыжановский скончался в 66 лет.
Актер театра и кино Александр Крыжановский, который играл в сериалах «Возращение Мухтара» и «Мажор», в фильме «Битва за Севастополь» умер на 67-м году жизни. Об этом пишет украинское издание «Главком», ссылаясь на сына артиста.
Александр Крыжановский является выпускником Киевского государственного театрального института. Он окончил его в 1979 году, а в 1981 году завершил обучение в аспирантуре. В 1991 году окончил режиссерский факультет ГИТИСа на базе театра «Школа драматического искусства»,
В 1982-1998 годах Крыжановский служил в театре Эстрады, в 1986-1987 — в Молодом театре, также его можно было увидеть в Театре на Подоле в 1991-1998 годах. В 1999 году он руководил Новым театром на Печерске.
Крыжановский активно снимался в фильмах и сериалах. Он был задействован в 64 российских, украинских, а также международных проектах.
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Александр Крыжановский является выпускником Киевского государственного театрального института. Он окончил его в 1979 году, а в 1981 году завершил обучение в аспирантуре. В 1991 году окончил режиссерский факультет ГИТИСа на базе театра «Школа драматического искусства»,
Крыжановский активно снимался в фильмах и сериалах. Он был задействован в 64 российских, украинских, а также международных проектах.
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Мария Фирсова