Умер автор песни «Люди встречаются» Олег Жуков

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Умер белорусский поэт и композитор, автор хитовой песни «Люди встречаются» Олег Жуков. Об этом со ссылкой на председателя Белорусского союза композиторов Елену Атрашкевич сообщает агентство БелТА. Отмечается, что поэта-песенника не стало в возрасте 87 лет.
По информации агентства, за свою жизнь Жуков написал более 300 композиций для артистов эстрады как в Белоруссии, так и России. Автор активно работал с многими известными исполнителями, среди которых Юрий Антонов, Лариса Долина, Лев Лещенко, Александр Буйнов и многие другие.
Ранее сообщалось, что актер Александр Ильин, известный по роли Семена Лобанова в сериале «Интерны» попал в больницу с жалобами на сильные боли. Подробности о состоянии здоровья артиста в настоящий момент уточняются.
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