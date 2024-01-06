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Умер кот Виктор, которого «Аэрофлот» не пустил в самолет из-за лишнего веса

06 января 2024, 10:49
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Кот Виктор, которого осенью 2019 года не пустили на борт самолета авиакомпании «Аэрофлот» из-за лишнего веса, умер. Об этом сообщил владелец животного Михаил Галин в социальных сетях.
Галин написал, что кот Виктор прожил достойную жизнь и «сделал для этого мира больше, чем многие люди». По информации ТАСС, коту было 8 лет.

Ветеринарные врачи не смогли установить точную причину смерти. Отмечается, что также не было предпосылок для гибели животного.


Напомним, в ноябре 2019 года житель Владивостока Михаил Галин, который летел из Риги домой через Москву, рассказал, как его кота по кличке Виктор при пересадке отказались пустить в салон самолета. Кота потребовали сдать в багаж из-за того, что он весил на 500 грамм больше, чем позволяли правила авиакомпании.

Ранее хозяин кота Галин выступил за создание в российских аэропортах пет-служб, которые курировали бы перевозки животных. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#аэрофлот
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Умер один из бывших лидеров ОПГ «Центровые»
Умер один из бывших лидеров ОПГ «Центровые» Сергей Макарихин
06 января 2024, 06:20

Фото: iStock/jorgeantonio

Ушел из жизни один из бывших лидеров екатеринбургской ОПГ «Центровые» Сергей Макарихин, пишет Ura.Ru.
Предположительно, в последние годы он проживал в Канаде. Место его ухода из жизни не было указано.

Считается, что он скончался, возможно, 26 или 27 декабря из-за проблем со здоровьем, связанных с сердечными недугами, на фоне употребления алкоголя.

Вероятно, бывший бизнесмен будет похоронен на Широкореченском кладбище в Екатеринбурге.

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#бизнесмен
#кладбище
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Садовник миллиардера-педофила рассказал о массажах для брата короля
Садовник миллиардера-педофила Эпштейна рассказал о массажах для принца Эндрю
06 января 2024, 03:54

Фото: istockphoto/mapo

Брат короля Великобритании Карла III, принц Эндрю, проводил некоторое время у Джеффри Эпштейна, миллиардера, причастного к сексуальной эксплуатации. Эту информацию предоставил садовник финансиста Хуан Алесси, передает РИА Новости.
Служащий утверждает, что член королевской семьи «постоянно получал массажи». По его словам, это подтверждено в ходе допроса, связанного с делом Эпштейна.

Он также добавил, что супруга принца Эндрю, хоть и посетила дом Эпштейна во Флориде, не задерживалась там на ночь.

В начале января федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк опубликовал первую часть документов, содержащих список из более чем 150 имен, связанных с делом Джеффри Эпштейна. В этом списке значатся такие личности, как экс-президенты США Билл Клинтон и Дональд Трамп, основатель Microsoft Билл Гейтс, а также астрофизик Стивен Хокинг.

Эпштейна судили за организацию сети, позволявшей ему злоупотреблять десятками молодых женщин. По некоторым данным, он продолжал заниматься торговлей людьми до своего ареста в июле 2019 года в Нью-Йорке, а в августе того же года, по официальной версии, покончил с собой в тюремной камере.

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#вакцина
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Избивших девочку в Нижнем Тагиле братьев-азербайджанцев захотели изолировать
Избивших сироту в Нижнем Тагиле братьев-азербайджанцев хотят поместить в ЦВСНП
06 января 2024, 02:44

Фото: iStock/Maddie Red Photography

Полиция в Нижнем Тагиле планирует направить братьев-пятиклассников, причастных к избиению одноклассницы-сироты, в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП). Об этом сообщил главный представитель пресс-службы МВД Свердловской области Валерий Горелых.
Он отметил, что полиция намерена обратиться в судебные органы с таким предложением после завершения разбирательства по уголовным и административным делам. В настоящее время эти дела находятся под контролем руководства главного управления МВД по региону.

Горелых также уточнил, что сотрудники полиции установили, что в инциденте может быть причастно до 12 учащихся пятого класса этой школы, и в настоящее время полицейские выясняют роль каждого из них.

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#полиция
#мвд
#школы
#мчс
#полицейские
#сотрудники
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Голливудский актер погиб с дочерьми в авиакатастрофе
Голливудский актер Кристиан Оливер погиб с дочерьми в авиакатастрофе
06 января 2024, 00:22

Фото: iStock/SergeyPankratov

Актер Кристиан Оливер скончался в авиакатастрофе на Карибах вместе со своими двумя дочерьми, пишет Daily Mail. Трагедии также унесла жизнь пилота частного самолета.
Дочери 51-летнего Оливера на момент катастрофы были в возрасте 10 и 12 лет.

Оливер был признан своими ролями в таких фильмах, как «Спиди-гонщик», «Хороший немец» и «Валькирия». Он также принял участие в последнем фильме франшизы «Индиана Джонс». Актер родился в Германии и большую часть своей жизни прожил в США.

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#сша
#тренер
#актёр
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Глава Лобни Демешко назвал сроки восстановления отопления в домах
05 января 2024, 20:33

Фото: официальный телеграм-канал Игоря Демешко

Глава городского округа Лобня Игорь Демешко созвал экстренный штаб, куда вошли представители коммунальных служб и УК. Об этом Демешко рассказал в своем телеграм-канале.
Отмечается, что в режиме реального времени происходит не только контроль всех поступающих обращений, но и и проводятся мероприятия по работе с неисправностями. Глава округа рассказал, что отопление восстановлено в доме №2 по улице Жирохова. Также в полном объеме тепло пришло в дом на улице Лермонтова, д. 13.

Сообщается, что на улице Чехова, дом 4 из-за скачка электроэнергии происходят перебои с подачей отопления и горячей воды. На Фестивальной 8 к 2 и Кольцевой 1В местные жители заявляют о низких параметрах центрального отопления. На Чайковского, 25 устранен засор канализации, произошедший из-за загрязнения посторонними предметами.

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В первые 20 домов в микрорайоне Климовск, где произошла авария на котельной, пришло тепло

Отопление на Юбилейном проспекте в Химках восстановят до 23 часов

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#дом
#отопление
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#теплоснабжение
#контроль
#жители
#лобня
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В первые 20 домов в микрорайоне Климовск, где произошла авария на котельной, пришло тепло
05 января 2024, 20:19

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В первые двадцать домов в микрорайоне Климовск, где произошла авария на котельной, уже пришло тепло. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
Отмечается, что в ближайшие часы к блочно-модульной котельной подключат подразделение №5 Подольской областной клинической больницы. Оставшиеся 153 МКД, которые попали под ограничение подачи отопления также будут обеспечены теплом в течение суток.

По словам вице-губернатора Подмосковья Евгения Хромушина, запущен 1 из 3 котлов в ведомственной котельной Климовского патронного завода, в которой случилась авария в связи с отключением электроснабжения. Он подчеркнул, что на данный момент составляется график, как только наладится подача отопления в половину МКД, будет запущен второй уже отпрессованный котел.

Уточняется, что для поддержания температуры в подразделении №5 Подольской областной клинической больницы, обслуживание которой ведет котельная Климовского патронного завода, работают около 10 тепловых пушек.

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Реальный экс-участник казанской группировки высказался о «Слове пацана»
05 января 2024, 20:06

Фото: iStock/Oleg Elkov

Журналисты портала 116.ru побеседовали с бывшим членом известной казанской группировки, которая существовала в 90-х годах.
Собеседник портала рассказал, что он решил оставить «бандитскую жизнь» и начать новую жизнь в конце 90-х годов после гибели многих его соратников. На данный момент он обладает собственным бизнесом в Казани.

По экс-участника группировки, в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» отсутствует «романтизация» бандитизма, но при этом сериал не полностью отражает реальную картину тех лет. Он отметил, что в картине демонстрируются события, которые схожи с периодом того времени, а также подчеркнул, что финал сериала является достойным.

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#картина
#телевидение
#криминал
#подростки
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Отопление на Юбилейном проспекте в Химках восстановят до 23 часов
05 января 2024, 18:54

Фото: istockphoto / fizkes

Отопление в «ледяном» доме №86 на Юбилейном проспекте в Химках восстановят до 23 часов. Об этом сообщил корреспондент.

Во время аномальных холодов в регионе жители 110-ти квартир дома №86 на Юбилейном проспекте в Химках остались без отопления. Ночью в доме произошел прорыв батарей в подьезде.


«У нас ледяные батареи. Температура в квартире плюс 5 градусов. Отапливаемся обогревателем и газом. На кухне лед на окнах. Еще плесень. Пластиковые окна нам придется менять», — рассказала жительница дома.

Кроме этого, дом был построен в 1974 году. До 2021 года жители ни разу не сталкивались с перебоями теплоснабжения.


«Этой ночью у нас прорвало батареи. Целые остались на 13-ом и 14-ом этажах. Полностью отопления не стало за неделю до Нового года», — отметил старший по дому Анатолий Дидковский.


Стоит отметить, что восстановительные работы коммунальные службы Химок планируют завершить до 23 часов текущего дня. Помимо этого, для замены радиаторов были направлены сотрудники управляющей компании.


Также бригада ТСК «Мосэнерго» регулирует параметры на центральном тепловом пункте. В Химках запустили горячую линию по вопросам теплоснабжения по номеру: 7 (495) 793-01-01.


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В Подмосковье усилена работа по восстановлению электроснабжения

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#подмосковье
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#дом
#теплоснабжение
#жители
#сотрудники
#дома
#коммунальные службы
#химки
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Дочь режиссера Демидовой рассказала, как умирала её мать
05 января 2024, 18:44

Фото: iStock/SergeyPankratov

4 января умерла 59-летняя режиссер, сценарист и оператор Елена Демидова.
Она является автором фильмов «Алиса из страны чудес», «Прикосновение ветра», «Саша, Лена и Железный дракон», а также «На его месте мог быть я».

О смерти коллеги сообщила в социальной сети режиссер Марина Разбежкина.

«Невероятно рано. Невероятно больно»,-написала Разбежкина.
Света Демидова, дочь Елены Демидовой, рассказала, что 30 декабря у её матери случился приступ васкулита, очень сильно болели ноги.

«Он всё никак не заканчивался. Мама переживала про кино, болеть ей некогда было. Вызвали в очередной раз «скорую», маму отвезла в Виноградова, её ноги и сердце не понравились врачам. У меня её забрали, а в пять часов мне позвонили», - рассказала Света Демидова.
Режиссерское образование Елена Демидова получила в киношколе «Интерньюс». Входила в Союз кинематографистов, Гильдию кинорежиссеров РФ и Гильдию неигрового кино.

Была руководителем мастерской документального кино для молодых режиссеров при Студии детских и юношеских фильмов имени Горького и руководила мастерской для молодых документалистов на кинофестивале «Кинопроба».

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