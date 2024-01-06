Умер кот Виктор, которого «Аэрофлот» не пустил в самолет из-за лишнего веса

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Ветеринарные врачи не смогли установить точную причину смерти. Отмечается, что также не было предпосылок для гибели животного.
Ранее хозяин кота Галин выступил за создание в российских аэропортах пет-служб, которые курировали бы перевозки животных. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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