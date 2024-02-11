УНИАН: Польские фермеры атакуют украинские фуры с зерном

Замглавы ведомства Ольга Петрова сообщила, что Минобрнауки России инициирует проект по созданию комнат для пребывания детей в университетах, чтобы молодые мамы имели возможность заботиться о ребенке без отрыва от обучения или преподавания в вузе, передает РИА Новости.