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УНИАН: Польские фермеры атакуют украинские фуры с зерном

11 февраля 2024, 20:24
Фото: iStock/Azay photography

Фото: iStock/Azay photography

Польские фермеры начали нападать на украинские грузовики, передает УНИАН.
Согласно информации источника, польские фермеры высыпали зерно из украинских фур в населенном пункте Дорохуске. Грузовики возвращаются обратно на Украину.

Напомним, в пятницу, 9 февраля, начался протест польских фермеров по территории всей страны. Одно из главных требований протестующих заключается в прекращении импорта сельскохозяйственной продукции из соседнего государства.


Участники акции также выступают за отмену «зеленого курса», который ограничивает производство растений и животных. Они также требуют пересмотра общей аграрной политики Европейского союза.

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Эксперт Власов: Извращенцы атакуют Россию через ВОЗ
11 февраля 2024, 19:52

Фото: iStock/diegograndi

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов, член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Ян Власов заявил, что вопрос о выходе РФ из Всемирной организации здравоохранения является сложным. Об этом сообщает Царьград.
По словам Власова, «лоббисты извращений» пытаются оказывать воздействие на Россию через Всемирную организацию здравоохранения.

«Мы не должны в полном виде принимать весь тот бедлам, который они нам предлагают. С другой стороны, есть и важные вещи. В России на этом классификаторе строится вся система клинических рекомендаций. А у нас некоторые теперь говорят, что, дескать, давайте откажемся. А как тогда работать всё это будет?», — цитирует эксперта Царьград.

Власов подчеркнул, что каждый год появляется множество новых болезней. Если упорядоченная система их классификации будет отсутствовать, в таком случае наша страна может столкнуться с серьезными проблемами в сфере медицины.

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Российские фермеры планируют активно использовать в работе агродроны
Российские аграрии готовы применять в работе сельскохозяйственные дроны
11 февраля 2024, 15:46

Фото: istockphoto/Smederevac

Холдинг Т1 провёл исследование с целью выяснить, насколько перспективно использование беспилотников в агропромышленном комплексе и какого эффекта ждут от применения агродронов российские фермеры. Выяснилось, что большинство из них готовы использовать БПЛА для различных работ и мониторинга.
Большое количество опрошенных заинтересовались вариантом использования дронов для составления карт и рельефа местности, а также отслеживанием хода полевых работ в режиме онлайн, сообщает телеграм-канал «Беспилот». Также в качестве сферы применения дронов фермеры рассматривают составление полётных заданий и обработку сельскохозяйственных угодий средствами защиты растений от вредителей. Примерно половина респондентов заявила, что заинтересована в использовании БПЛА для мониторинга и сбора информации.

В настоящее время агродроны используются в сельском хозяйстве, но только для внесения семян и опыления растений, а также для наблюдения. Сфера применения беспилотной авиации в аграрном секторе может быть значительно шире, а комплексное внедрение новых технологий может дать заметный эффект для отрасли и значительно повысить урожайность.

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#беспилотник
#фермер
#сельское хозяйство
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Конго из-за наводнений может остаться без столицы
Сенатор Муменги: Столица Конго Киншаса может исчезнуть из-за наводнений
11 февраля 2024, 15:44

Фото: iStock/Дмитрий Ларичев

В Конго сенатор Дидье Муменги заявил, что столица Демократической Республики из-за речных наводнений, которые стали происходить все чаще, может вовсе исчезнуть. Об этом сообщает Okapi.
«Наводнения из-за подъема уровня воды реки Конго достигли пика в 1961 году. Это был первый раз, когда Киншаса была на грани того, чтобы уйти под воду. С того времени это происходит каждые десять лет, однако с 2019 года этот период сократился до менее пяти лет. Так, появляется риск того, что периодичность наводнений сократится и приведет нас к апокалиптическим наводнениям, из-за которых Киншаса рискует исчезнуть», - сказал политик в эфире радиостанции Okapi.

По мнению Муменги, местные власти должны обратить внимание на возникшую проблему и выработать план для ее решения.

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#столица
#наводнение
#происшествия
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В российских вузах появятся комнаты для пребывания детей
Замглавы Минобрнауки рассказала об идее увеличить число детских комнат в вузах
11 февраля 2024, 15:12

Фото: iStock/SeventyFour

Замглавы ведомства Ольга Петрова сообщила, что Минобрнауки России инициирует проект по созданию комнат для пребывания детей в университетах, чтобы молодые мамы имели возможность заботиться о ребенке без отрыва от обучения или преподавания в вузе, передает РИА Новости.
По словам Петровой, в текущем году появится множество мер поддержки по различным аспектам. Отмечается, что данный проект окажет положительное воздействие на процессы обучения и преподавания.

Согласно информации источника, такие комнаты планируется открывать на первых этажах вузов, оборудовать их санузлом, необходимой техникой и мебелью.

Напомним, для поддержки молодых родителей, обучающихся в вузах, в России предусмотрен ряд льгот. К примеру, при рождении ребенка студентке полагается единовременное пособие, равное стипендии за время нахождения в декрете.

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#вуз
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Проект о предельном возрасте для контрактников исчез с сайта правовых актов
«Ъ»: с сайта правовых актов пропал законопроект о предельном возрасте военных
11 февраля 2024, 13:57

Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

С портала проектов нормативных правовых актов пропал подготовленный Минобороны законопроект о предельном возрасте пребывания на службе для нескольких категорий военнослужащих. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Отмечается, что законопроект содержал предложения о повышении возрастной отметки для мобилизованных и контрактников (70 лет для высших офицеров и 65 лет для всех остальных). Однако теперь при посещении сайта пользователи могут увидеть следующие надписи: «Проект удален. Страница, которую вы запрашиваете, не существует».

Примечательно, что найти сведения об удаленном законопроекте на иных страницах госсайта также не удалось. Напомним, что действие законопроекта планировалось распространить на правоотношения, которые возникли в период с 24 февраля 2022 года.

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В Приморье 22 человека отравились едой в кафе
Прокуратура: в кафе в Приморье 22 человека отравились едой
11 февраля 2024, 06:20

Фото: istock / DarthArt

В приморском Дальнереченске за последние пять дней в больницу обратились двадцать два человека с признаками острого отравления, сообщает прокуратура региона через свой Telegram-канал.
Согласно информации надзорного ведомства, случаи отравления произошли с 5 по 10 февраля.

«В Дальнереченскую центральную городскую больницу обратились 22 местных жителя с признаками острого отравления. Предварительное расследование позволяет предположить, что причиной отравления могло стать употребление некачественной пищи в одном из заведений общественного питания», — говорится в сообщении.
Дальнереченская межрайонная прокуратура уже начала проверку, а полученные материалы направлены в органы предварительного расследования для оценки возможности возбуждения уголовного дела по части 1 статьи 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Также уведомлено управление Роспотребнадзора по Приморскому краю, а контроль за выяснением обстоятельств произошедшего усилен.

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На Сахалине ввели карантин после выявления птичьего гриппа
На птицефабрике Южно-Сахалинске ввели карантин после выявления птичьего гриппа
11 февраля 2024, 05:54

Фото: iStock/Kalinovskiy

Власти Сахалинской области ввели карантин из-за выявленного случая высокопатогенного гриппа птиц на птицефабрике «Островная». Сообщение об этом содержится в документе, опубликованном на портале нормативно-правовых актов губернатора и правительства региона.
«С 9 февраля 2024 года установить ограничительные мероприятия (карантин) по высокопатогенному гриппу птиц на территории муниципального образования городской округ „Город Южно-Сахалинск“, а также на отдельной территории муниципального образования „Анивский городской округ“ на срок до истечения 21 календарного дня после убоя последней птицы», - говорится в указе.
Документ подписан губернатором региона Валерием Лимаренко.

Отмечается, что выявлен генетический материал высокопатогенного гриппа птиц. Согласно указу, эпизоотическим очагом признана территория птицефабрики «Островная», а угрожаемой зоной — территория, прилегающая к этому очагу. Радиус угрожаемой зоны составляет 5 км от границ эпизоотического очага в пределах Южно-Сахалинска и села Троицкое (Анивский городской округ).
Помимо этого, правительством области подписаны постановления об изъятии птиц и продукции птицеводства из эпизоотического очага, а также о проведении изъятия птиц в угрожаемой зоне.

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СК опубликовал кадры с места взрыва в Элисте
СК опубликовал кадры с места взрыва в центре психологической помощи в Элисте
11 февраля 2024, 04:38

Фото: Следком Калмыкии

Видеозаписи с места взрыва в центре психологической помощи в Элисте были опубликованы в Telegram-канале регионального Следственного комитета.
На этих кадрах запечатлено, как сотрудники СК России фиксируют разрушения и делают фотографии важных деталей для следствия.



Предварительно СК сообщил, что мужчина, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, взорвал неизвестное устройство в центре оказания психологической помощи после конфликта с одним из специалистов центра. По данным следствия, в результате взрыва погиб мужчина, а сотрудник центра и его родственник получили ранения. Пострадавших госпитализировали в республиканскую больницу, где двое из них находятся в реанимации, но их жизни не угрожает.

Позже мэр города Шафран Тепшинов объявил об открытии временного пункта размещения для жителей многоквартирного дома, где расположен центр. Также с утра начала функционировать горячая линия для жильцов дома.

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Трамп предрек теракты в США из-за мигрантов
Трамп: США в не столь отдаленном будущем ожидают террористические акты
11 февраля 2024, 04:11

Фото: trumpwhitehouse.archives.gov

Бывший президент США Дональд Трамп выразил опасения из-за возможных террористических актов в стране в ближайшем будущем, связывая это с нелегальной миграцией.
Он высказал свои опасения перед своими сторонниками в Южной Каролине, передает ТАСС.

Трамп отметил, что на территорию США проникают люди, которые могут стать источником серьезных проблем. Это высказывание произнесено в контексте его критики миграционной политики нынешней администрации.

Ранее в феврале бизнесмен Илон Маск также высказал критику в адрес миграционной политики, заявив, что вместо охраны границ администрация Белого дома и многие штаты «расстилают красную дорожку» для нелегальных мигрантов.

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