Ушла из жизни легендарная лётчица Галина Брок-Бельцова

Фото: Минтерполитики МО
На 100-м году жизни скончалась легендарная лётчица – ветеран Великой Отечественной войны, штурман 125-го авиаполка пикирующих бомбардировщиков, жительница городского округа Щёлково Галина Брок-Бельцова. Об этом сообщили в союзе женщин лётных специальностей «Авиатриса».
Галя Брок записалась на фронт добровольно в 1941 году в возрасте 16 лет. После обучения состояла в запасном авиаполке, который направили на передовую взамен погибших девушек.
Штурман совершила 36 успешных боевых вылетов в Восточной Пруссии на бомбардировщике Пе-2. В рядах одного из трёх женских авиационных полков воевала с весны 1944 до 8 мая 1945 года.
Гвардии младший лейтенант Брок-Бельцова в 1945 году была награждена дважды: 26 марта получила орден Отечественной войны I степени, а 11 июня – орден Красной звезды. Также Галина Павловна имеет благодарность от Сталина «За взятие порта и крепости Пиллау» и медаль «За взятие Кёнигсберга», которую считает самой памятной наградой.
В последние годы ветеран активно занималась просвещением и воспитанием подрастающего поколения. Писала книги, помогала участникам спецоперации и их родственникам, вела широкую общественную деятельность.
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Штурман совершила 36 успешных боевых вылетов в Восточной Пруссии на бомбардировщике Пе-2. В рядах одного из трёх женских авиационных полков воевала с весны 1944 до 8 мая 1945 года.
Гвардии младший лейтенант Брок-Бельцова в 1945 году была награждена дважды: 26 марта получила орден Отечественной войны I степени, а 11 июня – орден Красной звезды. Также Галина Павловна имеет благодарность от Сталина «За взятие порта и крепости Пиллау» и медаль «За взятие Кёнигсберга», которую считает самой памятной наградой.
В последние годы ветеран активно занималась просвещением и воспитанием подрастающего поколения. Писала книги, помогала участникам спецоперации и их родственникам, вела широкую общественную деятельность.
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Лора Луганская