Усыновлённый американцами россиянин организовал поиски родной матери в Новокузнецке

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Уроженец Новокузнецка, которого в младенчестве бросила мать, организовал поисковую операцию, чтобы найти её. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что в мае 2004 года дворник обнаружила на скамейке в новокузнецком парке брошенного младенца. Ребёнок был закутан в одеяло, при этом у него не была обрезана пуповина. Женщина оперативно передала найденного мальчика медикам, которые обнаружили на ребёнке длинный светлый волос. Несмотря на наличие ДНК, мать найти не удалось.
Мальчик попал в детский дом, где ему дали имя Женя. Через несколько лет его усыновила семья из США. Они увезли малыша к себе на родину и начали называть его Джеймсом. Когда ребёнок вырос, приёмные родители рассказали об усыновлении и о том, что он родился в России. Тогда молодой человек принял решение найти свою биологическую мать. Ему удалось выйти на волонтёров из Новокузнецка и начать масштабную поисковую операцию.
По всему городу сейчас расклеены листовки, на которых рассказывается об оставленном на скамейке младенце 20 лет назад. Также там указан номер телефона, по которому уже позвонила внучка дворника и присоединилась к волонтёрам. Мать пока не вышла на связь, что Джеймс верит, что она обязательно увидит эти листовки и свяжется с ним.
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Мальчик попал в детский дом, где ему дали имя Женя. Через несколько лет его усыновила семья из США. Они увезли малыша к себе на родину и начали называть его Джеймсом. Когда ребёнок вырос, приёмные родители рассказали об усыновлении и о том, что он родился в России. Тогда молодой человек принял решение найти свою биологическую мать. Ему удалось выйти на волонтёров из Новокузнецка и начать масштабную поисковую операцию.
По всему городу сейчас расклеены листовки, на которых рассказывается об оставленном на скамейке младенце 20 лет назад. Также там указан номер телефона, по которому уже позвонила внучка дворника и присоединилась к волонтёрам. Мать пока не вышла на связь, что Джеймс верит, что она обязательно увидит эти листовки и свяжется с ним.
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Анастасия Чинкова