Устройте себе отдых: гороскоп для всех знаков зодиака с 20 по 26 ноября

Фото: IStock/zGel
На предстоящей неделе нужно избегать перевозбуждения нервной системы и в некоторых случаях отказаться от перемен. Об этом «Радио 1» рассказал астролог Анна Лебеденко. Подробнее о рекомендациях для всех знаках зодиака с 20 по 26 ноября читайте нашем материале.
В деловой сфере не следует вносить перемены, если нет ясности и перспективы нововведений туманны.
В любовной сфере надо проявить такт. Благоприятно вести интеллектуальные беседы и позаботиться о привлекательном внешнем виде, подчеркнуть свои достоинства, подавать себя красиво и изящно.
В вопросах здоровья важно в конце недели устроить себе спокойный отдых и избегать перевозбуждение нервной системы.
Особые рекомендации для каждого знака зодиака
Овну благоприятно быть честным и великодушным. Его поведение станет примером для коллег и родственников.
Тельцу надо стремиться к гармонии в отношениях. Он будет в приподнятом настроении, весёлым и счастливым.
Близнецам поможет чувство юмора и дружеский настрой. Встречи с единомышленниками, обсуждение идей и обмен информацией пройдут с пользой.
Рак испытает гордость за семью. Силы и энергия, которую он вкладывал в неё вернётся преумноженной.
Лев увидит перспективу карьерного роста и начнёт больше стараться, приложит усилия.
Деве доверительные беседы лучше отложить. Желательно быть собранной и внимательной к документам, особенно в поездках.
Весам нужно верить в себя и делиться хорошим настроением. Они будут энергичны и деятельны.
Скорпиону надо идти навстречу своим партнёрам и в делах, и в личной жизни. Для него важно, чтобы в отношениях была взаимопомощь и протекция.
Стрелец обретёт покровителя и сам сможет оказать поддержку и помощь близким.
Козерог ощутит прилив романтических чувств. Ему благоприятно флиртовать и заводить новые знакомства.
Водолей сможет со всеми найти общий язык, а его советы будут весьма кстати и высоко оценены.
Рыбам надо позаботиться о фигуре и здоровье. В питании им лучше отдать предпочтение пользе и уменьшить порции.
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В любовной сфере надо проявить такт. Благоприятно вести интеллектуальные беседы и позаботиться о привлекательном внешнем виде, подчеркнуть свои достоинства, подавать себя красиво и изящно.
Особые рекомендации для каждого знака зодиака
Овну благоприятно быть честным и великодушным. Его поведение станет примером для коллег и родственников.
Тельцу надо стремиться к гармонии в отношениях. Он будет в приподнятом настроении, весёлым и счастливым.
Близнецам поможет чувство юмора и дружеский настрой. Встречи с единомышленниками, обсуждение идей и обмен информацией пройдут с пользой.
Рак испытает гордость за семью. Силы и энергия, которую он вкладывал в неё вернётся преумноженной.
Лев увидит перспективу карьерного роста и начнёт больше стараться, приложит усилия.
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Деве доверительные беседы лучше отложить. Желательно быть собранной и внимательной к документам, особенно в поездках.
Весам нужно верить в себя и делиться хорошим настроением. Они будут энергичны и деятельны.
Скорпиону надо идти навстречу своим партнёрам и в делах, и в личной жизни. Для него важно, чтобы в отношениях была взаимопомощь и протекция.
Стрелец обретёт покровителя и сам сможет оказать поддержку и помощь близким.
Козерог ощутит прилив романтических чувств. Ему благоприятно флиртовать и заводить новые знакомства.
Водолей сможет со всеми найти общий язык, а его советы будут весьма кстати и высоко оценены.
Рыбам надо позаботиться о фигуре и здоровье. В питании им лучше отдать предпочтение пользе и уменьшить порции.
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Екатерина Шмакова