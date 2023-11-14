«Уведет страну в Средневековье»: реакция Госдумы на слова сенатора о родах вместо учебы

Сенатор Совета Федерации призвала женщин отказаться от получения высшего образования, и направить все силы на деторождение. Редакция «Радио 1» расскажет, как ее инициативу прокомментировали в Госдуме, и почему ее высказывание вызвало общественный резонанс.