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Уведомления об операциях по карте для пенсионеров предложили сделать бесплатными

01 января 2024, 11:00
Фото: iStock/Viktoria Korobova

Фото: iStock/Viktoria Korobova

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил рассмотреть возможность сделать бесплатными для пенсионеров и нуждающихся групп граждан уведомления об операциях по банковским картам. Об этом сообщает RT.
«Прошу вас рассмотреть возможность выработки механизмов и рекомендаций по освобождению пенсионеров и нуждающихся групп граждан от выплат подобных комиссионных сборов за услуги уведомления», — приводит RT информацию из обращения.
Сообщается, что пенсионеры и граждане, которые нуждаются в социальной поддержке все равно вынуждены оплачивать сервисный сбор за банковские уведомления об операциях на счетах, несмотря на то, что ранее глава российского государства Владимир Путин подписал закон об отмене банковских комиссий при оплате услуг ЖКХ для данных категорий граждан.


По данным Крупника, несколько десятков рублей каждый месяц тратится на услугу, необходимую всем.

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#пенсионеры
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Почетный гражданин Московской области Леонид Ковалевский отмечает день рождения
01 января 2024, 10:00

Фото: пресс-служба администрации губернатора Московской области

Сегодня день рождения отмечает почетный гражданин Подмосковья Леонид Ковалевский.Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора Московской области.
Леонид Ковалевский родился 1 января 1951 г. в селе Ошитки Киево-Святошинского района Киевской области (Украинская ССР).
Свою трудовую деятельность он начал авиамехаником Авиационно-технической базы Бориспольского объединенного авиаотряда Украинского управления Гражданской авиации в 1970 г.

В 1971 году прибыл молодым специалистом в Домодедовский объединенный авиаотряд (аэропорт Домодедово). Здесь он начинал свою деятельность в должности авиатехника по обслуживанию самолетов.

Кроме этого, во время своей профессиональной деятельности Ковалевский также получил высшее образование, закончив факультет советского строительства Всесоюзного юридического заочного института по специальности «правоведение» в 1981 году.

В 1986 году его назначили заместителем председателя исполкома Домодедовского городского Совета депутатов трудящихся, а в декабре 1991 года Ковалевского поставили на пост главы администрации Домодедовского района.

Помимо этого, в 2017 году Леонид Павлович был избран депутатом городского Совета и на сегодняшний день является председателем Совета депутатов городского округа Домодедово Московской области.

Стоит отметить, что мужчина имеет орден Почета, медали и награды Московской области и Русской Православной Церкви.

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Forbes: в 2023 году умер 21 миллиардер, большая часть из них старше 90 лет
01 января 2024, 08:08

Фото: iStock/SergeyPankratov

За 2023 год скончался 21 миллиардер. Все они из списка журнала Forbes.
9 миллиардеров были гражданами США, 3 миллиардеров умерли в Индии, двое — в Малайзии. Из 21 скончавшегося только одна предприниматель — женщина. 56-летняя AppTec Чжао Нин, соучредитель китайской фармацевтической компании WuXi). 20 лет она боролась с раком.

Средний возраст умерших миллиардеров равен 85 годам. Старейшими из скончавшихся являются вице-председатель и акционер компании Berkshire Hathaway инвестор-миллиардер Уоррен Баффетт Чарльз Мангер (99 лет) и Билли Джо «Ред» Маккомбс (95 лет).

Ранее сообщалось, что заслуженная артистка России, диктор Центрального телевидения (ЦТ) СССР Галина Зименкова скончалась в Москве в возрасте 82 лет, пишет сайт Первого канала. Прощание с ней состоится 2 января.

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#новости
#общество
#деньги
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Замглавкома ВКС РФ Максимцев вручил награды участникам СВО
01 января 2024, 05:34

Фото: iStock/vadimrysev

Заместитель главнокомандующего ВКС РФ по военно-политической работе генерал-лейтенант Александр Максимцев вручил государственные и ведомственные награды военнослужащим, принимающим участие в СВО. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.
«Высших наград были удостоены военнослужащие-участники спецоперации за проявленные мужество, отвагу и доблесть при выполнении задач СВО. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Медаль Суворова, Медаль Жукова, а также медали «За воинскую доблесть» I и II степеней и «За укрепление боевого содружества» получили более двадцати человек», — пишет агентство.

Ранее «Радио 1» сообщало, что президент России Владимир Путин поздравил командующих группировками войск ВС РФ, находящихся на территории СВО, с Новым годом. Подробнее об ​этом читайте в нашем материале.

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#днр
#сво
#вс рф
#украина
#россия
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В России начался год семьи
01 января 2024, 00:18

Фото: iStock/Valerii Apetroaiei

В России начался год семьи, он будет способствовать укреплению традиционных ценностей, говорится в указе президента от 22 нопября 2023 года «О проведении в РФ Года семьи».
«В целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей постановляю: провести в 2024 году в Ф Год семьи», — цитирует текст документа РИА Новости.

В указе российского президента также отмечается, что 2024 Год семьи планируется сделать открытым для всероссийских форумов с участием семей.

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#семьи
#новости
#россия
#владимир путин
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Андрей Воробьёв поздравил жителей Подмосковья с Новым годом
31 декабря 2023, 22:37

Фото: сайт Кремля

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил с наступающим Новым годом жителей Подмосковья. Он пожелал всем мира, уверенность и счастья в своём Телеграм-канале.
«Поздравляю всех с наступающим Новым годом! 2023-й проверял нас на прочность, радовал, стал годом вызовов. Но самое главное — он сплотил нас, как никогда прежде, еще ярче подсветил людей сильных, смелых, с большим сердцем — таких у нас в стране много», — говорится в публикации.

Губернатор отдельно поздравил тех, кто сейчас находится на линии фронта и не может быть рядом с близкими.

«Парни, мы все ждём вас дома здоровыми и верим в лучшее», — добавил Воробьёв.

Он отметил, что не обязательно быть многословным, но важно в работе опираться на простую формулу — «за нас должны говорить дела».

«Пусть 2024 год станет для каждого годом добрых, честных, смелых дел, принесёт мир, уверенность и радость», — заключил губернатор.

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#мо
#губернатор
#мир
#новый год
#андрей воробьёв
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Жителей Севастополя попросили не выходить на улицу в новогоднюю ночь
Развожаев призвал жителей Севастополя не находиться на открытых пространствах
31 декабря 2023, 21:31

Фото: iStock/bartoshd

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал жителей города по возможности отказаться от выхода на улицу. Соответствующее сообщение с предостережением он опубликовал в своём Telegram-канале.
Он пояснил, что следует избегать открытых пространств в новогоднюю ночь и в течение нескольких следующих дней. Такие предостережения связаны в тем, что в регионе сохраняется опасность со стороны Украины.

Также Развожаев напомнил гражданам, что в городе введены ограничения на использование пиротехники. Разрешены только хлопушки, бенгальские огни и фонтаны залпового огня. Губернатор подчеркнул, что запущенный в небо салют может создавать помехи для работы систем ПВО, а также становится ложной целью для них.

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#севастополь
#жители
#салют
#ограничения
#новый год
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В Амстердаме прошла акция против поставок оружия Украине
31 декабря 2023, 19:49

Фото: iStock/Robert vt Hoenderdaal

В Амстердаме несколько десятков человек вышли на демонстрацию против поставок вооружения Украине. Об этом сообщает РИА Новости.
Несмотря на дождливую погоду, около 50 человек приняли участие в акции и выступили против продолжения отправки оружия Вооружённым силам Украины. При этом жители выступали не только против оказания помощи со стороны Нидерландов, но также и со стороны других западных государств.

В частности, жители страны выразили протест отправке истребителей F-16 и призвали как можно скорее завершить конфликт и прийти к миру.

Ранее чешский полковник Зденек Петраш заявил, что поставки истребителей F-16 на Украину не помогут ВСУ исправить ситуацию на поле боя и кардинально изменить ход конфликта.

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#нидерланды
#поставки
#вооружение
#украина
#протесты
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В московской системе отопления из-за похолодания начали повышать температуру
31 декабря 2023, 19:14

Фото: istockphoto/Yury Karamanenko

В Москве прогнозируют до -25 градусов.
ТАСС сообщает, что городские службы начали поэтапно повышать температуру в системе отопления Москвы из-за ожидаемого резкого похолодания.

Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Синоптики прогнозируют понижение температуры до -13...-15 градусов. Со вторника температура воздуха может опуститься до -21...-25 градусов.

«В связи с похолоданием скорректируем температуру теплоносителя в магистральных сетях в соответствии с действующим регламентом», - отметил Петр Бирюков.
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал о погоде в Москве в новогоднюю ночь. Прогноз он опубликовал в своём Telegram-канале.

Температура воздуха в ночь на 1 января понизится максимум до -7 градусов. Будет идти небольшой снег.К утру 1 января, сообщает Леус, ожидается похолодание до -12 градусов. Несмотря на пробивающиеся сквозь облака лучи солнца, в течение дня температура останется низкой.

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Синоптик Леус рассказал о погоде в Москве в новогоднюю ночь

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#зима
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#отопление
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В Петербурге отменили новогодний концерт на Дворцовой площади из-за атаки на Белгород
Беглов: концерт на главной площади Петербурга отменили из-за обстрела Белгорода
31 декабря 2023, 18:09

Фото: iStock/Elena Odareeva

В Санкт-Петербурге отменили традиционный новогодний концерт на Дворцовой площади в знак поддержки жителей Белгородской области. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор города Александр Беглов.
Он сообщил, что за полдня 31 декабря ему поступили десятки сообщений от жителей Санкт-Петербурга, которые требовали отмены празднований в новогоднюю ночь.

Беглов выразил уверенность, что все петербуржцы поддержат принятие такого решения.

При этом губернатор отметил, что все детские праздники, запланированные на каникулы, пройдут согласно расписанию. Он написал, что «никто не отнимет праздник у наших детей».

Также Беглов рассказал, что готов оказать всестороннюю помощь Белгородской области, о чём уже уведомил губернатора региона Вячеслава Гладкова.

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