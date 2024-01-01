Уведомления об операциях по карте для пенсионеров предложили сделать бесплатными

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Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил рассмотреть возможность сделать бесплатными для пенсионеров и нуждающихся групп граждан уведомления об операциях по банковским картам. Об этом сообщает RT.
«Прошу вас рассмотреть возможность выработки механизмов и рекомендаций по освобождению пенсионеров и нуждающихся групп граждан от выплат подобных комиссионных сборов за услуги уведомления», — приводит RT информацию из обращения.Сообщается, что пенсионеры и граждане, которые нуждаются в социальной поддержке все равно вынуждены оплачивать сервисный сбор за банковские уведомления об операциях на счетах, несмотря на то, что ранее глава российского государства Владимир Путин подписал закон об отмене банковских комиссий при оплате услуг ЖКХ для данных категорий граждан.
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Екатерина Коршунова