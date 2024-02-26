Уже к середине века в России может появиться принципиально новый боевой самолёт

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Боевые самолёты шестого поколения в России могут появиться уже к 2050 году, сообщил в своей колонке для ТАСС научный руководитель Государственного научно-исследовательского института авиационных систем (ГосНИИАС), академик РАН Евгений Федосов.
По его словам, специалисты ГосНИИАС, который является ведущим центром РФ по созданию авиационного оборудования и бортовых систем, уже заняты соответствующей подготовительной работой — сейчас они разрабатывают концепцию такого самолёта и обмениваются мнениями с военными.
При этом академик считает порочной практикой идти по пути усложнения самолётов, так как из-за этого они становятся крупнее и тяжелей, а следовательно — и дороже.
Напомним, что в настоящее время на вооружении российской армии находится только один вид истребителя пятого поколения, а именно Су-57. Также ведутся и разработки Су-75. Разработка боевых машин пятого поколения сейчас ведётся почти во всех крупных странах, однако, кроме России, на вооружении они есть лишь в Соединённых Штатах и Китае. Так, министерство ВВС США, которое входит в состав Пентагона, уже заявило о планах заключить в 2024 году контракт на производство истребителя шестого поколения.
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«Такой самолет должен появиться где-то к 2050 году, но уже сейчас нужно понимать, какими станут вооруженные конфликты будущего», — подчеркнул Федосов.
Напомним, что в настоящее время на вооружении российской армии находится только один вид истребителя пятого поколения, а именно Су-57. Также ведутся и разработки Су-75. Разработка боевых машин пятого поколения сейчас ведётся почти во всех крупных странах, однако, кроме России, на вооружении они есть лишь в Соединённых Штатах и Китае. Так, министерство ВВС США, которое входит в состав Пентагона, уже заявило о планах заключить в 2024 году контракт на производство истребителя шестого поколения.
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Артем Путинцев