В аптеках возникла нехватка препаратов для лечения кожи и глаз

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В аптеках возникла нехватка препаратов для лечения болезней кожи и глаз, содержащих действующее вещество циклоспорин, сообщают «Известия».
Издание выяснило, что сейчас эти лекарства невозможно купить по меньшей мере в 45 регионах России. Причем нет лекарств как российского, так и зарубежного производства. Одна из зарубежных фармкомпаний полностью прекратила поставки своего препарата с циклоспорином в Россию, другая же «осуществляет поставки небольшими партиями», говорится в статье. В Минздраве и Росздравнадзоре отрицают наличие такое проблемы на рынке.
Циклоспорин необходим взрослым пациентам с атопическим дерматитом, рассказал объяснил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Он назвал исчезновение таких лекарств из продажи «настоящей трагедией».
Проблемой отсутствия препаратов с циклоспорином в аптеках обеспокоены и ветеринары. Врачи применяют их для лечения аутоиммунных заболеваний и тяжелых форм атопического дерматита у собак и кошек, сказала ветеринарный врач-дерматолог Яна Смольникова.
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Циклоспорин необходим взрослым пациентам с атопическим дерматитом, рассказал объяснил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Он назвал исчезновение таких лекарств из продажи «настоящей трагедией».
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Ювелина Бернст