В Азербайджане заявили о возведении ста новых населённых пунктов в Карабахе

Азербайджан возводит с нуля 100 населённых пунктов, в числе которых девять городов и восемь посёлков на территории Нагорного Карабаха. Об этом сообщил президент страны Ильхам Алиев в ходе выступления на саммите Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (SPECA) в Баку.