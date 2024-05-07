В Берне цыгане используют украинские паспорта для получения социальных пособий

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Власти Берна за последнее время выявили десять вероятных случаев злоупотребления со стороны цыган украинскими паспортами. Документы позволяют им временно пребывать на территории Швейцарии в статусе военных беженцев и получать социальные пособия. Об этом информирует новостной портал Nau.
Местные миграционные службы утверждают, что цыгане благодаря взяткам получили настоящие украинские паспорта, на основании которых им был предоставлен статус беженцев и пособия. Глава миграционной полиции швейцарской столицы Александр Отт сообщил, что о правонарушениях стало известно из-за расхождений в документах.
Уточняется, что у цыган не сходились данные в водительском удостоверении и паспорте, либо они не могли рассказать те сведения, которые указаны в документации. Отт добавил, что задержать всех подозреваемых не удалось, так как некоторые из них уже покинули страну и находятся в соседних государствах.
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