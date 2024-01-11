В ботаническом саду МГУ впервые за 300 лет зацвела редчайшая лилия

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
В московском ботаническом саду МГУ впервые за 300 лет расцвела редкая лилия. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Отмечается, что этому растению, которое носит название «гигантской копьевидной лилии», уже 318 лет.
В Аптекарском огороде лилия была посеяна в 1950-годы. Увидеть её можно в субтропической оранжерее.
В субботу, 13 января, эта часть оранжереи будет открыта для всех желающих.
Ранее сообщалось, что учёные из японского Университета Сайтама смогли визуально показать общение между растениями. Это удалось сделать благодаря отслеживанию выбросов летучих органических соединений. Так, в случае нападения вредителей на растения, они выделяют вещества, которые переносятся по воздуху и как бы оповещают другие растения об опасности. При этом до сих по не удалось выяснить, как они способны улавливать летучие сигналы на молекулярном уровне.
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В Аптекарском огороде лилия была посеяна в 1950-годы. Увидеть её можно в субтропической оранжерее.
Ранее сообщалось, что учёные из японского Университета Сайтама смогли визуально показать общение между растениями. Это удалось сделать благодаря отслеживанию выбросов летучих органических соединений. Так, в случае нападения вредителей на растения, они выделяют вещества, которые переносятся по воздуху и как бы оповещают другие растения об опасности. При этом до сих по не удалось выяснить, как они способны улавливать летучие сигналы на молекулярном уровне.
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Анастасия Чинкова