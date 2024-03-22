В Британии мужчина нашел рекордный золотой самородок стоимостью 3,5 млн рублей

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Британский пенсионер нашел самый большой в истории Англии золотой самородок стоимостью £30 тыс. (около 3,5 млн руб.), сообщает The Guardian.
По данным местного издания Shropshire Star, 67-летний Ричард Брок участвовал в экспедиции по сельскохозяйственным угодьям графства Шропшир. К старту поиска мужчина опоздал примерно на час. Он рассказал, что у всех участников экспедиции было современное оборудование, в то время как у него имелись при себе три старых аппарата, один из которых сразу сломался, а второй работал наполовину.
Но это не помешало британцу уже через 20 минут обнаружить золотой самородок весом 64,8 г, лежащий на глубине 13–15 см под землей.
Находку назвали «Самородок Хиро», сокровище было найдено на участке недалеко от деревни Мач-Уэнлок, через который раньше проходили железнодорожные пути из Уэльса — района, известного своими золотыми запасами. Теперь самородок продадут на аукционе, а деньги разделят между собой золотоискатель и владелец угодий, на чьей территории лежал металл. За слиток рассчитывают выручить не менее £30 тыс.
По словам Брока, который много лет занимается поиском золота, самые крупные золотые самородки, найденные в Британии, были обнаружены в Уэльсе и Шотландии.
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Но это не помешало британцу уже через 20 минут обнаружить золотой самородок весом 64,8 г, лежащий на глубине 13–15 см под землей.
Находку назвали «Самородок Хиро», сокровище было найдено на участке недалеко от деревни Мач-Уэнлок, через который раньше проходили железнодорожные пути из Уэльса — района, известного своими золотыми запасами. Теперь самородок продадут на аукционе, а деньги разделят между собой золотоискатель и владелец угодий, на чьей территории лежал металл. За слиток рассчитывают выручить не менее £30 тыс.
По словам Брока, который много лет занимается поиском золота, самые крупные золотые самородки, найденные в Британии, были обнаружены в Уэльсе и Шотландии.
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Ювелина Бернст