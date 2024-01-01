Фото: сайт Кремля
Глава региона Рамзан Кадыров написал в своем телеграм-канале, что в Чечне появился новый город Ойсхар.
По словам Кадырова, ранее подписанный им закон вступает в силу с сегодняшнего дня. Кадыров подчеркнул, что статус города положительным образом повлияет на дальнейшее развитие, а также поспособствует увеличению благополучия местных жителей.⠀
Отмечается, что в Ойсхарское городское поселение вошли Верхне-Нойберское, Нижне-Нойберское и Ойсхарское сельские поселения. Глава Чечни добавил, что в новый город будут вкладываться инвестиции и создаваться рабочие места для жителей.
Ранее сообщалось, что мэр города Грозного Хас-Магомед Кадыров и глава администрации Мариуполя Олег Моргун подписали договор о побратимстве.
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Отмечается, что в Ойсхарское городское поселение вошли Верхне-Нойберское, Нижне-Нойберское и Ойсхарское сельские поселения. Глава Чечни добавил, что в новый город будут вкладываться инвестиции и создаваться рабочие места для жителей.
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Екатерина Коршунова