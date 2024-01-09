В дачном поселке Металлург повысили надежность электроснабжения

Фото: пресс-служба министерства энергетики Московской области
В Балашихе специалисты «Мособлэнерго» заменили в подстанции ТП-623 трансформатор на агрегат 400 кВА с улучшенными техническими характеристиками.
«Электрообъекты потребительского дачного кооператива «Металлург» были переданы в 2023 году на баланс «Мособлэнерго» в рамках программы по консолидации сетей. Выполненные работы в подстанции улучшили качество подачи электроэнергии в дома, расположенные на ул. Цветной, Западной, Островского и Мира», — подчеркнули в ведомстве.
Стоит отметить, что за прошлый год «Мособлэнерго» приняло на баланс электросети более 500 подмосковных садоводческих некоммерческих объединений в рамках программы по консолидации электросетевых объектов СНТ.
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