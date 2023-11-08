В Дмитровском городском округе открыли «Парту героя»

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского городского округа
«Парту героя» открыли в Синьковской школе № 1 Дмитровского округа. Об этом сообщила пресс-служба администрации Дмитровского городского округа.
Именную парту установили в кабинете истории. «Парта героя» названа в честь выпускника этой школы Александра Евдокимова.
Александр в 1981 года был призван в армию, где полтора года проходил службу в Афганистане в сапёрной роте. Но за три недели до демобилизации 11 сентября 1983 года, он погиб, подорвавшись на мине. Посмертно он был награждён Орденом Красной Звезды.
В торжественном обстановке прошла церемония открытия «Парты героя». В мероприятии приняли участие ученики 8-11 классов, юнармейцы, кадеты и депутаты Московской областной Думы и местного совета депутатов.
Стоит отметить, что образовательный проект «Парта Героя» активно реализуется на территории Дмитровского округа второй год.
Читайте также:
Глава Дмитровского округа Поночевный проверил ход ремонта Дмитровского техникума
Глава Дмитрова Поночевный посетил институт пресноводного рыбного хозяйства
Второй корпус проблемного жилого комплекса «Пятиречье» готов к заселению
Александр в 1981 года был призван в армию, где полтора года проходил службу в Афганистане в сапёрной роте. Но за три недели до демобилизации 11 сентября 1983 года, он погиб, подорвавшись на мине. Посмертно он был награждён Орденом Красной Звезды.
««Парта героя» -это не только мемориал в память о конкретном человеке, который жил, мечтал, учился и пожертвовал собой при защите Родины. Она символ всех героев, которые есть на нашей земле и в нашей великой и сильной стране», - отметила начальник управления образования Татьяна Малинникова.
Стоит отметить, что образовательный проект «Парта Героя» активно реализуется на территории Дмитровского округа второй год.
Читайте также:
Глава Дмитровского округа Поночевный проверил ход ремонта Дмитровского техникума
Глава Дмитрова Поночевный посетил институт пресноводного рыбного хозяйства
Второй корпус проблемного жилого комплекса «Пятиречье» готов к заселению
Мира Полтева