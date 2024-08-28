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В Домодедове отремонтируют детсад, построенный 58 лет назад

28 августа 2024, 11:50
Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

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Капитальный ремонт детского сада «Белочка» планируют провести в Домодедове, подряд на работы уже выставили на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Детский сад «Белочка» расположен по адресу: город Домодедово, Западный микрорайон, улица Рабочая, дом №47. Здание было построено в 1966 году, его общая площадь составляет около 2,7 тыс. квадратных метров. Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, капитально отремонтировать дошкольное учреждение и поставить туда всё необходимое оборудование», — говорится в сообщении
Завершение капремонта намечено на 2025 год.



Начальная цена лота составляет 278 миллионов 876 тысяч 268 рублей 34 копейки, заявки принимаются до 11 сентября.

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Московская область вместе с Газпромом догазифицирует около 1 тысячи СНТ
28 августа 2024, 12:15

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Власти Подмосковья вместе с Газпромом догазифицируют в регионе почти 1 тыс. СНТ, реализуют девять концессий по теплоснабжению, построят и реконструируют 10 ГРС. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв обсудил главные направления сотрудничества с представителями Газпрома, от догазификации СНТ до ключевых программ по повышению надёжности энергоснабжения региона.
«Сегодня мы проводим очень важную встречу, которая касается и газификации, и расширения мощностей газораспределительных станций, и всего, что связано с концессиями, теплоснабжением в Московском регионе. Активно реализуется президентская программа догазификации населённых пунктов. Наше Подмосковье имеет весьма заметную долю в проектах Газпрома. Поэтому все актуальные вопросы мы вынесли на обсуждение. До наступления холодов мы должны завершить работы по подготовке муниципалитетов к отопительному сезону», – сказал Воробьёв.
Президентская программа социальной газификации стартовала в 2021 году. В Подмосковье за три года планировалось догазифицировать около 122 тыс. домовладений. Однако план будет перевыполнен. Создана техническая возможность для подключения свыше 131 тыс. домов, заключено около 128 тыс. договоров, из которых более 90% исполнено.

Благодаря решению президента с этого года социальную газификацию распространили и на садовые товарищества. В Подмосковье – самый большой объём работ в стране. В течение пяти лет голубое топливо проведут почти в тысячу СНТ. К газу смогут подключиться более 63 тыс. домовладений.
«Андрей Юрьевич, благодаря вашей инициативе, поддержке председателя правления Газпрома Алексея Борисовича Миллера за последние несколько лет мы начали реализовывать большие программы по развитию Московской области и повышению благополучия жителей. Активно работаем в вопросах газификации. Это, прежде всего, выполнение президентской программы. Мы также расширили значительное количество так называемых запертых ГРС, подключение к которым новых абонентов было ограничено», – сказал член правления, начальник департамента ПАО «Газпром» Владимир Марков.
По его словам, теперь за счёт их мощности потребления промышленность и населённые пункты Подмосковья могут развиваться.
«Отмечу, что такой масштабной концессионной программы по теплоснабжению, как с Московской областью, не реализуется ни в одном регионе. Кроме того, Газпром участвует в развитии газомоторной инфраструктуры на территории региона. Мы благодарны за конструктивное сотрудничество по всем направлениям», – добавил Марков.
Продолжается также работа и по подключению негазифицированных населённых пунктов. В Подмосковье планируют строительство газопроводов протяженностью свыше 2000 км на территориях Шатуры, Егорьевска, Зарайска, Коломны и других муниципалитетов.
«В Московской области будут газифицированы 313 новых населённых пунктов. Программа реализуется успешно, подключаются всё новые потребители. Это касается и ликвидации технологических ограничений на газораспределительных сетях для обеспечения природным газом растущей потребности промышленности, которая развивается в Подмосковье», –отметил гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.
Также успешно реализуется программа догазификации. От жителей Московской области принято уже более 130 тысяч заявок – свыше 10% от всего объема заявок в России. Отмечу, что в Подмосковье газовикам работать проще. Всё, начиная от трубы, задвижки, газового оборудования, производится в регионе.

Сейчас в Подмосковье модернизируют три ГРС: «Софрино» в Пушкинском округе, «Яхрома» в Дмитровском и «Глебовская» в Истре. Всего в Подмосковье планируется построить или реконструировать 10 газораспределительных станций.

​Другое ключевое направление сотрудничества – теплоснабжение. В Московской области готовятся к новому отопительному сезону. С ООО «Газпром теплоэнерго Московская область» заключено девять крупных концессионных соглашений по реконструкции и модернизации систем теплоснабжения. Они касаются шести городских округов: Солнечногорск, Пушкинский, Клин, Серпухов, Сергиево-Посадский и Воскресенск. Общий объём инвестиций – более 70 млрд рублей.

Воробьёв также поздравил руководителей отраслевых предприятий с приближающимся профессиональным праздником.
«Мы встречаемся накануне 1 сентября, которое для многих ассоциируется с началом учебного года. Но в 2024-м эта дата выпадает на День работников нефтяной и газовой промышленности. Поэтому я хочу от всей команды поздравить нашего уважаемого партнёра Газпром, компанию «Мособлгаз» и всех сотрудников, которые добросовестно, с вниманием и заботой трудятся в этой отрасли», – сказал губернатор.
Праздник отмечается в первое воскресенье сентября.

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#отопление
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#отопительный сезон
#теплоснабжение
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Следовавшие в Нижнекамск самолеты посадят в трех соседних аэропортах
Самолеты в Нижнекамск перенаправили в аэропорты Самары, Уфы и Ижевска
28 августа 2024, 11:25

Фото: iStock/Chalabala

Летевшие в Нижнекамск самолеты перенаправили в ближайшие аэропорты Самары, Уфы и Ижевска. Воздушная гавань Татарстана временно остается закрытой, сообщает Росавиация 28 августа.
Ограничения полетов в аэропорту Нижнекамска ввели в 09:00 мск. С этого момента аэродром временно не отправляет и не принимает рейсы. Все самолеты, следовавшие на тот момент в Нижнекамск, перенаправили в другие открытые поблизости аэропорты: Уфа, Самара и Ижевск.

Ранее сообщалось также о закрытии аэропорта в Казани, который приостановил работу с 7 утра 28 августа. Самолеты из Сочи в Казань перенаправили на запасной аэродром в Самаре. Одновременно перенаправили рейсы в Казань из московского аэропорта Шереметьево. Подробности об ограничениях в воздушных гаванях городов пока не сообщаются

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#уфа
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Акция по чипированию и вакцинации питомцев пройдёт в двух подмосковных парках
28 августа 2024, 10:43

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В парках Московской области теперь можно позаботиться о четвероногих. В августе стартовала акция по чипированию и вакцинации домашних животных, которая охватит 14 парков региона. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
«В этот четверг акция состоится в парках Дубрава в Павлово-Посадском городском округе и «Скитские пруды» – в Сергиево-Посадском. Адреса и графики дежурств мобильных офисов можно найти по ссылке», – говорится в сообщении.
Владельцы могут зарегистрировать мобильных офисах Госветслужбы питомцев с внесением данных в единую региональную базу. Также специалисты установят безопасный для здоровья животного микрочип.

При необходимости на месте проведут вакцинацию и консультацию по уходу за питомцем, добавили в пресс-службе.

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#подмосковье
#московская область
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#вакцинация
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Молодогвардейцы из Каширы уехали помогать жителям Курской области
28 августа 2024, 10:41

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Волонтёрский отряд Каширского отделения организации «Молодая гвардия Единой России» (МГЕР) в составе трёх человек — Дмитрия Ишкова, Степана Фетисова и Владимира Попова — начал работать в Курске, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
«Мы помогаем маршрутизировать поток людей, сортируем и выдаем гуманитарную помощь, занимаемся адресными заявками. Здесь активисты практически со всей страны», — отметил глава каширского отделения МГЕР Дмитрий Ишков.
Волонтёры участвуют в эвакуации жителей приграничных районов, работают сортировочных центрах и на складе «Единой России» в Курске, доставляют продукты и средства гигиены в пункты временного размещения и помогают оказавшимся там людям.

Волонтёрская командировка каширских молодогвардейцев продлится две недели.

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Рейсы из Сочи в Казань перенаправили на запасной аэродром
28 августа 2024, 10:23

Фото: istockphoto / Sitikka

Утром 28 августа в аэропорту Казани были введены временные ограничения. Самолёты, направлявшиеся в этот город, были перенаправлены на запасной аэродром в Самаре. Об этом сообщили в РИА Новости.
Информацию об этом опубликовала пресс-служба воздушной гавани в своём Telegram-канале.

«Согласно сообщению, речь идёт о рейсах из московского аэропорта Шереметьево и из Сочи.Ранее Росавиация объявила о введении временных ограничений на работу аэропорта Казани в целях обеспечения безопасности полётов гражданских судов», — поделились в издании.

24 августа был атакован закрытый аэропорт Белгорода. По уточнённой информации, утром 23 августа беспилотный летательный аппарат (БПЛА) врезался в здание командно-диспетчерского пункта и взорвался. В результате атаки были разбиты окна аэропорта и незначительно повреждена обшивка здания.

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В Щёлкове в будущем году отремонтируют шесть школ и детсадов

На Земле началась магнитная буря класса G2
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#аппарат
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#telegram
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В трёх школах Наро-Фоминского округа завершают ремонт
28 августа 2024, 10:21

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.

Ремонтные работы завершаются в трёх школах Наро-Фоминского округа, учебные заведения откроются с началом учебного года. Этот вопрос обсудили в ходе еженедельного оперативного совещания, которое провёл глава округа Роман Шамнэ, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Ремонт заканчивается в Ново-Ольховской школе, Алабинской школе имени Героя России С.А. Ашихмина и в Наро-Фоминской школе №9 имени дважды Героя Советского Союза летчика-космонавта В.В. Лебедева», — говорится в сообщении.
Отмечается также, что в программу капитального ремонта на будущий год вошли Васильчиновская школа, основное здание Наро-Фоминской школы №1 и второе здание Алабинской школы имени Героя России С.А. Ашихмина, а также детсад №43 в Апрелевке.

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#наро-фоминск
#роман шамнэ
#школы
#детские сады
#капремонт
#капитальный ремонт
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В Щёлкове в будущем году отремонтируют шесть школ и детсадов
28 августа 2024, 10:05

Фото: пресс-служба администрации г.о. Щёлково

Три школы и три детских сада в городском округе Щёлково вошли в программу по капитальному ремонту на 2025 год. Об этом сообщил на еженедельном оперативном совещании глава округа Андрей Булгаков, передаёт пресс-служба администрации муниципалитета.
«Нам удалось войти в программу капремонта на 2025 год сразу с тремя школами и тремя детсадами. Это первые корпуса школ №21 и №24, лицей №14, и детские сады, которые являются структурными подразделениями школ №№16, 21 и 10», — сказал Андрей Булгаков.
Он также отметил, что к новому учебному году округ подходит с новой школой в Медвежьих Озёрах и двумя капитально отремонтированными школами: №3 и №13.

Кроме того, в текущем году в округе откроют четыре новых пришкольных стадиона: в гимназии №2, новом корпусе школы №19, а также в школах №№13 и 24.

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#капитальный ремонт
#детские сады
#школы
#андрей булгаков
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В аэропорту Нижнекамска ввели ограничения полетов
28 августа 2024, 10:03

Фото: iStock/skyNext

Временные ограничения полетов введены в аэропорту Нижнекамска. Об этом говорится в сообщении Росавиации.
Уточняется, что ограничения введены с 09:00 мск. Согласно информации ведомства, воздушная гавань не принимает и не отправляет рейсы.

Примечательно, что самолеты, следующие в Нижнекамск, перенаправлены в аэропорты Ижевска, Уфы и Самары. На данный момент иные подробности не называются.

Ранее сообщалось, что аэропорт Казани ввел временные ограничения на работу с 07:00 мск среды, 28 августа. По предварительным данным, присутствует угроза атаки вражеских беспилотников. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#самолет
#рейсы
#ограничения
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С подмосковных улиц за неделю эвакуировали около 3,6 тыс. машин
28 августа 2024, 09:49

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Почти 3,6 тыс. машин, припаркованных с нарушением правил стоянки и остановки, эвакуировали с улиц Московской области за минувшую неделю, сообщает пресс-служба регионального Минтранса.
«Всего за неделю на штрафные стоянки было перемещено 3580 неправильно припаркованных автомобилей. Это на 22 машины больше, чем неделей ранее», — говорится в сообщении.
Больше всего машин, нарушивших правила остановки и стоянки, эвакуировали в городском округе Красногорск — 321. Второе место в недельном антирейтинге занял округ Мытищи, где на штрафстоянку увезли 311 автомобилей. На третьем месте оказался Ленинский округ с результатом 297 эвакуированных машин. Четвёртое место антирейтинга занял округ Химки: 296 эвакуированных автомобилей. А замыкает пятёрку Пушкинский округ с 235 увезёнными машинами.

Узнать, где находится эвакуированный в Подмосковье автомобиль, можно по телефону 112, с помощью мобильного приложения «112 МО» или через сайт Центра безопасности дорожного движения Московской области.

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