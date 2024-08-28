В Домодедове отремонтируют детсад, построенный 58 лет назад

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
Капитальный ремонт детского сада «Белочка» планируют провести в Домодедове, подряд на работы уже выставили на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Детский сад «Белочка» расположен по адресу: город Домодедово, Западный микрорайон, улица Рабочая, дом №47. Здание было построено в 1966 году, его общая площадь составляет около 2,7 тыс. квадратных метров. Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, капитально отремонтировать дошкольное учреждение и поставить туда всё необходимое оборудование», — говорится в сообщенииЗавершение капремонта намечено на 2025 год.
Начальная цена лота составляет 278 миллионов 876 тысяч 268 рублей 34 копейки, заявки принимаются до 11 сентября.
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