В Дубне прошла встреча студенческого актива с главой округа Тихомировым

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна
Студенческий актив Дубны посетил встречу с главой городского округа Максимом Тихомировым. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Дубна.
Самые активные и инициативные студенты университета «Дубна» смогли встретиться с главой округа Максимом Тихомировым и обсудить интересующие их вопросы.
Кроме этого, на встрече был поднять вопрос о трудоустройстве выпускников в рамках федерального проекта «Моя карьера с «Единой Россией». Глава отметил, что будут открывать в округе будут открывать больше классов для подготовки кадров на профильные предприятия.
Стоит отметить, что также студенты с главой обсудили благоустройство территории вокруг университета.
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«Поговорили о том, что можно сделать лучше, какие новые проекты запустить. Так, председатель студсовета Матвей Малышев создаёт военно-исторический квест для дубненских детей с ограниченными возможностями. Хочу ещё раз поблагодарить и Матвея, и всех ребят за активную гражданскую позицию!», - подчеркнул Максим Тихомиров.
Стоит отметить, что также студенты с главой обсудили благоустройство территории вокруг университета.
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Мира Полтева