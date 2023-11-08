В Дубне торжественно отметили 65-летие школы

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна
В торжественной обстановке в ДК «Октябрь» отметили 65-летие дубнинской школы №5. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Дубна.
Дубнинская школа №5 считается одной из старейших школ округа. На сегодняшний день в ней обучаются 660 учеников.
Кроме этого, глава вручил почетные грамоты и благодарности за многолетний добросовестный труд педагогам.
Стоит отметить, что за последние несколько лет в школе реконструировали стадион и модернизировали спортивный зал. Также школе были присоединены несколько детских садов.
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«Благодарю учителей за то, что каждый день внимательно и терпеливо работают с детьми, поощряют стремление к знаниям, прививают любовь к своей малой родине», - поделился глава городского округа Максим Тихомиров.
Стоит отметить, что за последние несколько лет в школе реконструировали стадион и модернизировали спортивный зал. Также школе были присоединены несколько детских садов.
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Мира Полтева