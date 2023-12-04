В Думу внесли законопроекты об ужесточении наказания за утечки персональных данных

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Секретарь генсовета партии Андрей Турчак сообщил, что единороссы внесли в Госдуму несколько законопроектов, которые ужесточают наказание за утечки персональных данных. Об этом Турчак написал в своем телеграм-канале.
По словам парламентария, многие организации воспринимают личные данные людей в качестве способа заработка и по этой причине не охраняют их должным образом. Турчак заключил, что размер штрафов для должностных лиц — от 800 тысяч до 2 миллионов рублей, для юридических лиц он составит от 3 до 15 миллионов рублей.
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