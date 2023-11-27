В Екатеринбурге студенты слепили из снега четырехметровый пенис

Фото: iStock/Larysa Pashkevich
В Екатеринбурге студенты слепили из снега гигантский пенис, однако им пришлось сломать его по просьбы сотрудников Росгвардии. Об этом пишет Telegram-канал «СВЕТ Екатеринбург».
Согласно сообщению, молодые люди слепили четырехметровый пенис напротив корпуса Уральского федерального университета вечером в воскресенье. На возведение фигуры им потребовалось четыре часа. Снежная скульптура даже смогла выдержать человеческий вес.
Когда студенты закончили заниматься своим искусством, на место приехали сотрудники Росгвардии и вынудили ребят разрушить произведение, или же отправиться в отдел полиции.
Он также отметил, что проезжавшие мимо на автомобилях жители города поддерживали ребят и сигналили. А некоторые и вовсе просили не ломать огромный снежный пенис.
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Когда студенты закончили заниматься своим искусством, на место приехали сотрудники Росгвардии и вынудили ребят разрушить произведение, или же отправиться в отдел полиции.
«Сказали либо на месте ломать, либо едем в отдел», — рассказал один из авторов скульптуры.
Он также отметил, что проезжавшие мимо на автомобилях жители города поддерживали ребят и сигналили. А некоторые и вовсе просили не ломать огромный снежный пенис.
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Элина Позднякова