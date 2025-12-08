В ГД объяснили порядок обеспечения льготников бесплатными лекарствами
Депутат Чаплин: в 2026 году права льготников на бесплатные лекарства сохранятся
Депутат Госдумы, председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал о планируемых изменениях в вопросе обеспечения бесплатными лекарствами льготной категории россиян.
По его словам, в 2026 году право бесплатно получать лекарства сохранят все федеральные льготники.
«Система обеспечения льготными лекарствами носит стабильный характер. Основой служит утвержденный правительством перечень, который регулярно актуализируется с учетом появления новых современных препаратов и рекомендаций врачей», — объяснил Чаплин в разговоре с «Известиями».
Он добавил, что существенных изменений изменений в формировании такого списка в следующем году не будет. Основной задачей российского правительства является расширение доступности эффективных лекарств для граждан, заключил Чаплин.
Тем временем «Москва 24» сообщает, что некоторые столичные пенсионеры получат в декабре сразу две пенсионные выплаты.
«Это касается как работающих, так и неработающих пенсионеров, у которых выплата приходится на начало месяца», — говорится в материале.
Отмечается, что в конце месяца пенсионерам начислят уже проиндексированную выплату за январь. Это произойдёт из-за длительных новогодних праздников, в которые банковская система не работает.