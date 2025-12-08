В ГД объяснили порядок обеспечения льготников бесплатными лекарствами

08 декабря 2025, 17:07

Депутат Чаплин: в 2026 году права льготников на бесплатные лекарства сохранятся

Фото: iStock/Caiaimage/Agnieszka Wozniak

Депутат Госдумы, председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал о планируемых изменениях в вопросе обеспечения бесплатными лекарствами льготной категории россиян.





По его словам, в 2026 году право бесплатно получать лекарства сохранят все федеральные льготники.





«Система обеспечения льготными лекарствами носит стабильный характер. Основой служит утвержденный правительством перечень, который регулярно актуализируется с учетом появления новых современных препаратов и рекомендаций врачей», — объяснил Чаплин в разговоре с «Известиями».

