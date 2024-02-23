В Госдуме обсуждают введение штрафов за невырубку борщевика

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Депутат Государственной Думы Сергей Колунов заявил, что ведется обсуждение вопроса о введении штрафов за невырубку борщевика, которые могут достигать до 700 тысяч рублей. Об этом сообщило агентство РИА Новости.
«Идет обсуждение отдельного законопроекта, который вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Речь идет о расширении действующих штрафов по статье 8.7, которая предусматривает штрафы за невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв», — отметил Колунов.В настоящее время штраф для физических лиц за это нарушение составляет от 20 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 400 до 700 тысяч рублей.
«Соответственно, за невырубку борщевика и других инвазивных растений придется платить столько же», — добавил он.В среду Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, который обязывает владельцев земельных участков в России принимать меры по борьбе с борщевиком. Документ был представлен группой депутатов от партии «Единая Россия» и разработан с целью предотвращения распространения на территории России чужеродных (инвазивных) видов растений, в том числе борщевика Сосновского. Под инвазивными растениями обычно понимают растения, которые, попав на новые территории, активно размножаются и вытесняют местные виды, что может создавать проблемы как для природы, так и для человека.
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