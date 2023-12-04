В Госдуме предлагают платить врачам, которые отговорят пациенток от аборта

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В Государственной Думе предлагают платить врачам, которые отговорят своих пациенток от аборта.
Премировать медиков предлагает заместитель председателя нижней палаты парламента Петр Толстой, пишет «Парламентская газета».
По словам политика, статистика Минздрава отражает только аборты, проведённые в госклиниках. По словам Толстого, запрещать аборты никто не планирует, но, по его мнению, женщины должны иметь возможность спокойно принять решение в дни тишины, которые в частных клиниках не соблюдаются. Также он раскритиковал частные клиники в злоупотреблении рекламой абортов.
Ранее демограф Алексей Ракша заявил, что запрет на аборты не даст скачкообразного роста численности населения.
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«Пусть врач, который отговорил женщину от аборта, получает премию в 20-30 тысяч рублей. Это будет лучшим стимулом спасти жизни нерожденных детей», — говорит Петр Толстой.
Ранее демограф Алексей Ракша заявил, что запрет на аборты не даст скачкообразного роста численности населения.
«Польша, Аргентина, Испания, Ирландия, некоторые штаты США — нигде запрет на медицинское прерывание беременности не приводил к ощутимым результатам. Только Техасе выросла рождаемость на 4%, но это связано скорее с миграцией беременных женщин через границу с Мексикой, которые прибывали в штат, чтобы ребенок получил гражданство», — заявил в беседе с Общественной Службой Новостей Ракша.Читайте также:
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Мария Фирсова