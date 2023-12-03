В Госдуме предлагают ввести налог на бездетность

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Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров заявил, что нужно стимулировать рождаемость разными способами.
Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва». По словам Федорова, сегодня государству нужна доктрина «идентичности через русскую многонациональность». Демографию следует поднимать не только за счет рождения, но и с помощью процедуры «обрусения» за счет потоков мигрантов и увеличения населения.
Ранее депутат ГД Татьяна Буцкая предложила запретить термин «чайлдфри». «Лента. Ру» писала, что, по мнению депутата ГД Татьяны Буцкой, в России нужно запретить термин «чайлдфри». Об этом первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей сказала в эфире радиостанции «Говорит Москва».
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«Надо стимулировать и само рождение детей, в том числе через материнский капитал. Надо ли вводить налог для этого? Если денег будет не хватать для этих проектов, надо. Если денег будет хватать без этого, то не надо. Это не наказание — это способ решения проблемы», —заявил Евгений Федоров.
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Мария Фирсова