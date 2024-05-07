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В Госдуме предложили провести «шашлычную амнистию»

Даванков предложил отменить штрафы за жарку шашлыка на закрытых мангалах
07 мая 2024, 08:12
Фото: iStock/Oksana Starostina

Фото: iStock/Oksana Starostina

Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков предложил отменить штрафы за приготовление пищи на закрытых переносных мангалах. Об этом сообщает РИА Новости.
Депутат также порекомендовал закрыть ранее открытые дела с возмещением уже оплаченных штрафов. По словам Даванкова, более половины россиян в мае планируют жарить шашлык, порядка 30% граждан уедут на дачу или приусадебный участок.

Вице-спикер Госдумы отметил, что люди все чаще используют переносные мангалы, которые являются достаточно безопасными. По мнению депутата, их использование не позволяет огню попасть на легковоспламеняющиеся предметы.



Ранее сообщалось, что почти 40% россиян готовы за один раз съесть полкилограмма шашлыка и даже больше.

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Защита «крабового короля» Кана обжаловала приговор
Защита «крабового короля» Кана обжаловала приговор за организацию убийства
07 мая 2024, 06:39

Фото: istock / AmnajKhetsamtip

Защита Олега Кана обжаловала приговор в 17 лет за организацию убийства бизнесмена во Владивостоке. Об этом свидетельствуют данные на сайте Приморского краевого суда.
«Регистрация жалобы в суде», — указано на сайте суда.
Отмечается, что жалобу подал адвокат.

Напомним, в апреле Кана признали виновным в организации убийства по найму бизнесмена Валерия Пхиденко во Владивостоке в 2010 году. Бизнесмен обвинялся по части 3 статьи 33, пункту «з» части 2 статьи 105 УК РФ 105 УК РФ. Кана приговорили к 17 годам колонии строгого режима.

Помимо этого, суд взыскал с «крабового короля» компенсацию морального вреда в пользу пяти потерпевших в размере 3 миллионов рублей каждому, суммарно — 15 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что журналистку Кеворкову задержали по делу об оправдании терроризма за репост. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#суд
#приговор
#жалобы
#адвокат
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Первый пилотируемый запуск Starlinker к МКС отложили в последний момент
ULA: первый пилотируемый запуск корабля Starlinker к МКС отложен
07 мая 2024, 05:35

Фото: istock / Armastas

Первый пилотируемый запуск корабля Starliner компании Boeing к МКС отложили. Решение приняла компания United Launch Alliance (ULA), которой принадлежит ракета-носитель Atlas V, НАСА ведет прямую трансляцию.
Решение об отмене запуска также было озвучено во время прямой трансляции подготовки к полету. Ведущая трансляции НАСА сообщила, что причиной отмены запуска стала неисправность кислородного клапана второй ступени ракеты-носителя.

Старт Atlas V был запланирован на 22.34 по времени Восточного побережья Штатов (5.34 по московскому времени). На борту корабля на орбиту должны были первый раз отправиться двое астронавтов НАСА — Бэрри Уилмор и Сунита Уильямс. Космонавты должны были находится на МКС неделю.

После этого Starliner по плану должен был совершить мягкую посадку на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико. Ожидалось, что основной задачей полета станет проверка способности корабля доставлять экипажи к космической станции и возвращать их на Землю.

Ранее посольство России высмеяло пост НАСА о первом полете американца в космос. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Стало известно, что мошенники делают с аккаунтами жертв на Госуслугах
Аналитик Шабалин: мошенники крадут деньги жертв через аккаунты на «Госуслугах»
07 мая 2024, 02:52

Фото: РИА Новости / Александр Кряжев

Аккаунты граждан на Госуслугах дают злоумышленниками практически неограниченную власть над личной информацией и деньгами жертвы. Как сохранить их, рассказал аналитик по информационной безопасности NGR Softlab Андрей Шабалин в беседе с «Прайм».
Как утверждает эксперт, данные профиля содержат крайне чувствительные личные сведения о его владельце. Сервис является своего рода «мостиком» для взаимодействия с различными государственными и негосударственными структурами.

Попав в аккаунт, аферисты могут снять все средства со счетов жертвы, набрать кредитов на ее имя, а также узнать данные, которые можно использовать в дальнейших махинациях, в том числе, с участием посторонних.

Аккаунт на Госуслугах можно и нужно обезопасить. Самым надежным способом является двухфакторная аутентификация.

«Например, подтверждение входа через ввод кода из SMS-сообщения защитит при разнообразных утечках», — отметил Шабалин.
Аналитик также призвал не переходить по посторонним ссылкам, а скачать Госуслуги самостоятельно из надежного источника.

Он также указал на важность использования отдельных паролей для каждого сервиса и своевременную их замену. И, конечно, стоит с осторожностью относиться к письмам и сообщениям, которые приходят от лица сервиса Госуслуг, особенно если предлагают какие-то выплаты или льготы. Часто за ними кроются злоумышленники, подытожил Шабалин.

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#эксперт
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#власть
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Посольство России высмеяло пост НАСА о первом полете американца в космос
Посольство РФ высмеяло пост центра НАСА о первом американце в космосе
07 мая 2024, 01:31

Фото: istock / Михаил Руденко

Посольство РФ в ЮАР высмеяло сообщение НАСА в социальной сети X о том, что американец Алан Шепард стал первым человеком в космосе. Об этом сообщает РИА Новости.
5 мая один из аккаунтов НАСА в X опубликовал запись, в котором сказан, что Шепард совершил первый пилотируемый полет в космос в рамках миссии «Меркурий-Редстоун-3». Аккаунт дипмиссии в ответ выложил фото Юрия Гагарина с подписью: «Первый человек в космосе, [астронавт Алан Шепард — ред], в цвете. 12 апреля 1961 года».

Шепард в ходе своего 15-минутного полета самостоятельно управлял кораблем, отклоняя нос капсулы в разные стороны и вращая корабль вдоль оси.

Полет Гагарина был автоматическим — все работало исправно и переходить на ручное управление не было необходимости. Но такая возможность во время миссии СССР 12 апреля предполагалась. Сам центр НАСА никакие детали в публикации не описывает.

Ранее в США обвинили Россию и Китай в развертывании противокосмических вооружений. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#космонавт
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#корабль
#юар
#посольство
#рф
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Психолог Хорс раскрыл, кому не стоит пользоваться соцсетями
Психолог Хорс не рекомендовал соцсети завистливым людям
06 мая 2024, 23:42

Фото: iStock/Urupong

Практикующий психолог, кандидат психологических наук, писатель Михаил Хорс заявил, что людям, склонным к зависти, грусти или самокопании после просмотра «счастливых» фото в социальных сетях стоит меньше времени проводить там из-за накопления у них самих негативных эмоций.
«Часть людей, когда лицезреют успех других людей, заряжаются положительной мотивацией и на этой «волне» сами начинают достигать большего, чем у них есть. Другие, напротив, преисполняются черной завистью, фрустрируют, разочаровываются в себе. Так что дело вовсе не в том, какой контент просматривают люди в своих соцсетях, а в том, как они на него реагируют», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Хорс.

Кроме этого, он рекомендовал таким людям работать над своими внутренними установками.

Ранее клинический психолог Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» рассказала, как безопасно для своего психологического здоровья вернуться к рабочим будням.

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#соцсети
#психология
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Зюганов заявил о необходимости жёстко ограничить неконтролируемую миграцию
06 мая 2024, 23:07

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов заявил о том, что в России необходимо жёстко ограничить неконтролируемую миграцию.
«Требуем максимально жёстко ограничить неконтролируемую миграцию, которая ведёт к усилению криминалитета. Та трагедия, которая недавно постигла нас в «Крокус Сити», — красноречивое тому свидетельство. Хотя я не слышу материалов расследования по этому беспрецедентному террористическому акту», — приводит NEWS.ru слова Зюганова.

Он подчеркнул, что общество должно знать о том, кто и как совершил этот бесчеловечный теракт для того, чтобы не допустить подобного в будущем.

Ранее сообщалось, что обвиняемый по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Назримада Лутфуллои поддерживал радикальные течения ислама и планировал уехать в Сирию.

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#трагедия
#теракт
#общество
#кпрф
#геннадий зюганов
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Перечислены лучшие российские города для подработки
Опрос: Лучшими городами для подработки россияне назвали Москву и Петербург
06 мая 2024, 22:20

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Опроса сервисов Работа.ру и «Подработка» показал, что россияне считают лучшими городами для подработки Москву и Санкт-Петербург.
За эти города россияне проголосовали по 66 и 36% соответственно. На третьем месте оказался город Сочи с 17% голосов респондентов.

Как передаёт Газета.ру, в топ городов для подработки опрошенные включили Казань, Краснодар и Екатеринбург.

Отмечается, что в исследовании приняли участие более 3 500 респондентов по всей стране, пользующиеся данными сервисами.

Ранее сообщалось, что фонд «Общественное мнение» провёл опрос среди граждан России, чтобы выяснить уровень доверия жителей страны к президенту Владимиру Путину.

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#россияне
#работа
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Звезда фильма «Варвара-краса» отсудила жилье у сына за 70 млн рублей
Звезда фильма «Варвара-краса» Клюева отсудила у сына жилье за 70 млн рублей
06 мая 2024, 19:51

Фото: iStock/Michał Chodyra

Актриса Татьяна Клюева отсудила у сына Яна загородный дом в Севастополе. Об этом сообщает mk.ru.
Судебные разбирательства между родственниками начались еще несколько лет назад. Тогда Клюева проиграла судебный процесс, лишившись квартиры в центре Севастополя площадью почти 100 квадратных метров и загородного дома.

Уточняется, что общая стоимость недвижимости составляет 70 миллионов рублей. По информации источника, сын знаменитой актрисы выгнал ее из квартиры и присвоил загородный дом себе. Тогда Клюева подала повторный иск в суд.

Клюева подписала отказ от многомиллионного наследства в пользу сына после того, как не стало ее мужа Дмитрия Гагина. Однако она не помнит, чтобы подписывала документы о передаче имущества сыну.

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Диетолог Райхельт рассказала, как употреблять какао для борьбы со старением
Health News: какао в чистом виде может помочь замедлить старение
06 мая 2024, 19:39

Фото: iStock/wmaster890

Британский диетолог и невролог Эми Райхельт заявила, что употребление в пищу порошка какао в чистом виде может замедлить старение организма благодаря флавоноидам в составе. Об этом пишет Health News.
По мнению специалиста, главное значение имеет формат употребляемого продукта. Для извлечения максимальной пользы необходимо отдать предпочтение порошку какао в чистом виде или горькому шоколаду высокого качества.

Райхельт подчеркнула, что флавоноиды, содержащиеся в порошке какао, могут замедлять процесс старения и предотвращать болезни сердца, головного мозга и рак благодаря нейтрализации свободных радикалов.

Врач отметила, что какао также содержит небольшое количество соединений, таких как триптофан, фенилэтиламин, тирозин, триптамин и тирамин. Они могут работать как стимуляторы центральной нервной системы, что способствует улучшению настроения при употреблении.

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