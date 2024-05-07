В Госдуме предложили провести «шашлычную амнистию»

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Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков предложил отменить штрафы за приготовление пищи на закрытых переносных мангалах. Об этом сообщает РИА Новости.
Депутат также порекомендовал закрыть ранее открытые дела с возмещением уже оплаченных штрафов. По словам Даванкова, более половины россиян в мае планируют жарить шашлык, порядка 30% граждан уедут на дачу или приусадебный участок.
Вице-спикер Госдумы отметил, что люди все чаще используют переносные мангалы, которые являются достаточно безопасными. По мнению депутата, их использование не позволяет огню попасть на легковоспламеняющиеся предметы.
Ранее сообщалось, что почти 40% россиян готовы за один раз съесть полкилограмма шашлыка и даже больше.
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Вице-спикер Госдумы отметил, что люди все чаще используют переносные мангалы, которые являются достаточно безопасными. По мнению депутата, их использование не позволяет огню попасть на легковоспламеняющиеся предметы.
Ранее сообщалось, что почти 40% россиян готовы за один раз съесть полкилограмма шашлыка и даже больше.
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Екатерина Коршунова