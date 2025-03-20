В Госдуме предложили пустить бездомных собак на мыло

Фото: iStock/Osobystist
Бездомные собаки могут принести пользу обществу. Об этом заявил депутат Госдумы Николай Цед в своем Telegram-канале.
По словам парламентария, из бродячих собак необходимо варить мыло на мыловарнях. Цед пояснил, что зачастую бездомные собаки сбиваются в стаи и становятся «зубастым оружием».
Депутат сослался на якобы имевший место опыт СССР.
Соответствующий вопрос нельзя расценивать с точки зрения любви или нелюбви к животным, так как его главная задача — обеспечение «безопасности человека, особенно детей», заключил депутат.
Читайте также:
Мишустин назвал перспективным проект устройства комфортной городской среды для собак
Директор приюта рассказала, как можно решить проблему бродячих собак
Способ решения проблемы бездомных собак предложили кинологи
Депутат сослался на якобы имевший место опыт СССР.
«В советское время проблема решалась просто — производством хозяйственного мыла на мыловарнях из бездомных собак», — пояснил он.
Соответствующий вопрос нельзя расценивать с точки зрения любви или нелюбви к животным, так как его главная задача — обеспечение «безопасности человека, особенно детей», заключил депутат.
Читайте также:
Мишустин назвал перспективным проект устройства комфортной городской среды для собак
Директор приюта рассказала, как можно решить проблему бродячих собак
Способ решения проблемы бездомных собак предложили кинологи
Екатерина Коршунова