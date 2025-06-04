В Госдуме рассказали, как взять больничный при выгорании
При симптомах профессионального выгорания работник может оформить больничный, если это требует медицинского вмешательства.
Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на главу комитета Госдумы Ярослава Нилова. Выплаты в этом случае осуществляются за счет Фонда социального страхования.
Нилов подчеркнул, что законодательство уже позволяет брать отпуск за свой счет или оплачиваемый отпуск при усталости. Однако он считает, что введение специального отпуска по выгоранию без четких медицинских критериев нецелесообразно из-за риска злоупотреблений.
Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что идея оплачиваемого отпуска при эмоциональном истощении нереализуема, и предложила работникам договариваться с работодателем об отпуске за свой счет.
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