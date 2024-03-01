В Госдуме рассказали, можно ли Урганту работать в России

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Телеведущему Ивану Урганту ничего не мешает жить и работать в России, несмотря на его прежние высказывания против военной операции. Об этом заявила актриса и первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко, передает «Общественная служба новостей».
«Если он у нас не признан иноагентом и не лишен прав, то пусть себе работает. Если он публично не выражает своей позиции», — заявила Драпеко.По словам телеведущего Михаила Ширвиндта, Иван Ургант находится в России и занимается некрупными проектами в качестве продюсера. Ширвиндт также предположил, что Ургант переживает не лучшее время из-за отсутствия съемок.
Позже Урганта снова заметили в России. Он появился на премьере фильма «Вызов» и недавно посетил кладбище в Петербурге, где похоронена его мать. С тех пор он не делал заявлений по поводу специальной военной операции и не выражал свою гражданскую позицию публично.
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