В Госдуме разъяснили поправки о службе призывников в органах ФСБ

Фото: РИА Новости/ФСБ РФ
Военную службу по призыву в органах ФСБ смогут проходить только пограничники. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в беседе с РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили разрешить прохождение военной службы по призыву не только Вооружённых силах РФ, органах государственной охраны и ряде других войск, но и в органах ФСБ.
Хинштейн является одним из авторов поправок в закон «О воинской обязанности и военной службе».
Ранее в Минобороны РФ сообщили о возможном внесении изменений к требованиям по состоянию здоровья для прохождения службы в армии. Изменения могут коснуться Положения о военно-врачебной экспертизе.
Читайте также:
В России хотят разрешить военную службу по призыву в органах ФСБ
В России изменят требования для службы в армии: с какими заболеваниями не призовут в 2024
Депутат Картаполов прокомментировал слухи об увеличении срока службы в армии
Хинштейн является одним из авторов поправок в закон «О воинской обязанности и военной службе».
Читайте также:
В России хотят разрешить военную службу по призыву в органах ФСБ
В России изменят требования для службы в армии: с какими заболеваниями не призовут в 2024
Депутат Картаполов прокомментировал слухи об увеличении срока службы в армии
Анастасия Чинкова