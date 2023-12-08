В Госдуму внесли законопроекты об ответственности за треш-стримы

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В Госдуму внесен пакет проектов об ответственности за треш-стримы, сообщает РИА Новости. Согласно правкам, которые вносятся в УК, совершение умышленного преступления с публичной демонстрацией в соцсетях будет признаваться отягчающими обстоятельствами.
Внесённые документы ужесточают наказание за 10 преступлений, которые, по мнению законодателей, чаще всего встречаются в практике треш-стримеров: убийство, умышленное причинение вреда здоровью, побои, истязание, угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, похищение человека, незаконное лишение свободы, использование рабского труда.
Если треш-стример совершит иное преступление судом будет учитываться новое отягчающее обстоятельство.
В пояснительной записке отмечается, что треш-стримеры «играют на садистских инстинктах определенного сегмента пользователей», в том числе детей, а также значительно повышают общественную опасность деяний, которые демонстрируются на подобных трансляциях.
При этом за незаконное распространение в интернете фото и видео с демонстрацией жестокости (включая и треш-стримы) простым пользователям будет грозить штраф до 600 тысяч рублей. Для должностных лиц он составит до 700 тысяч рублей. В обоих случаях предусмотрена конфискация оборудования.
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Если треш-стример совершит иное преступление судом будет учитываться новое отягчающее обстоятельство.
В пояснительной записке отмечается, что треш-стримеры «играют на садистских инстинктах определенного сегмента пользователей», в том числе детей, а также значительно повышают общественную опасность деяний, которые демонстрируются на подобных трансляциях.
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Артем Путинцев