В Греции нашли ящики с ракетами в поле близ затопленной военной базы

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Деревянные ящики с ракетами найдены неподалеку от затопленной прошлой осенью наводнением авиационной базы Стефановикио в греческой области Магнисия, откуда постепенно уходит вода. Об этом сообщает новостной портал myvolos.net.
По его данным, несколько ящиков с ракетами обнаружил фермер в поле, в прибрежной зоне искусственного озера Карла.
Лидер парламентской партии «Эллиники лиси» Кириакос Велопулос направил в связи с этим запрос министру обороны страны Никосу Дендиасу.
Поля вокруг затопленной базы Стефановикио власти планируют очистить от грязи и передать фермерам для дальнейшей обработки.
Велопулос спросил главу Минобороны, собираются ли военные провести поиски вокруг озера Карла, чтобы собрать военную технику и вооружение, смытых с военной базы. Он также поинтересовался, проводило ли министерство инвентаризацию военной техники после наводнения.
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Лидер парламентской партии «Эллиники лиси» Кириакос Велопулос направил в связи с этим запрос министру обороны страны Никосу Дендиасу.
«Эта работа теперь приобретает другое измерение, и в определенной степени опасное, поскольку в этих районах, кроме деревянных ящиков с ракетами, аграрии могут найти и другое вооружение», — отметил политик.
Велопулос спросил главу Минобороны, собираются ли военные провести поиски вокруг озера Карла, чтобы собрать военную технику и вооружение, смытых с военной базы. Он также поинтересовался, проводило ли министерство инвентаризацию военной техники после наводнения.
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Ювелина Бернст