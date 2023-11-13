В химкинской многоэтажке устраняют подтопление подвала

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Специалисты подмосковной аварийно-восстановительной службы проверили работу системы водоотведения многоквартирного дома №16 на улице Первомайской в Химках. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ Московской области, по поручению которого проводилась проверка.
В подвале дома были обнаружили следы подтопления канализационными стоками и незначительный запах канализации. Для предотвращения подтапливания работники установили два откачивающих насоса. Система наружной канализации работает штатно, в подъездах запаха канализации нет.
По данным руководства «Химкинского водоканала», причиной подтопления стали засоры на наружных канализационных сетях водоотведения.
После проверки администрации городского округа рекомендовали организовать контроль за работой системы водоотведения дома и очистку подвального помещения, а также своевременно реагировать на обращения жителей.
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По данным руководства «Химкинского водоканала», причиной подтопления стали засоры на наружных канализационных сетях водоотведения.
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Лора Луганская