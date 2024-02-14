В Институте ядерной медицины в Химках заработал первый в РФ цифровой ПЭТ/КТ сканер

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки
Первый в РФ цифровой ПЭТ/КТ сканер Discovery MI Gen2 заработал на базе Института ядерной медицины в Химках. Данный сканер является системой, сочетающей в себе чувствительность цифрового детектора и инновационные технологии реконструкции.
Устройство Discovery MI Gen2 обладает одним из самых высоких уровней пространственного разрешения, что способствует обнаружению наимельчайших новообразований. Использование сканера позволяет сократить время проведения процедуры исследования, что значительно уменьшает дозу излучения — на 82%.
Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова сообщила, что Институт Ядерной Медицины в Химках является поистине уникальным из-за наиболее высокого качества оказываемой медицинской помощи. Она также отметила, что использование новейшего аппарата поможет медикам спасти большое число жизней.
По словам президента АО «Медицина», академика РАН Григория Ройтберга, появление современного медицинского оборудования в Институте Ядерной Медицины повысит качество и доступность оказываемой онкологической помощи пациентам не только из Подмосковья, но и из других регионов.
После чего необходимо предоставить в центр документ, удостоверяющий личность, и полис ОМС. Пациентам будет предложен первичный осмотр у врача необходимой специализации.
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Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова сообщила, что Институт Ядерной Медицины в Химках является поистине уникальным из-за наиболее высокого качества оказываемой медицинской помощи. Она также отметила, что использование новейшего аппарата поможет медикам спасти большое число жизней.
«Мы рады, что теперь в Химках работает уникальный аппарат, который позволяет выявить онкозаболевания на самых ранних стадиях. Самое главное, теперь у любого пациента есть возможность пройти диагностику и получить результаты в кратчайшие сроки по программам ОМС», — подчеркнул глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.Стать пациентом центра можно по программе государственных гарантий. Онкологи первичного звена могут направить пациентов на лечение в «Институт Ядерной Медицины» в Химках по программам ОМС.
После чего необходимо предоставить в центр документ, удостоверяющий личность, и полис ОМС. Пациентам будет предложен первичный осмотр у врача необходимой специализации.
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Екатерина Коршунова