В Исландии эвакуируют город из-за угрозы извержения вулкана

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Власти Исландии начали эвакуацию жителей южного города Гриндавик из-за угрозы извержения вулкана Фаградальсфьядль на полуострове Рейкьянес, сообщает RUV со ссылкой на полицию.
Метеорологическая служба страны зафиксировала сейсмическую активность в районе горы Сюлингарфелл, что привело к магматическому потоку в километре от горы.
Исландия находится в зоне риска значительной вулканической активности, так как располагается на нескольких горно-вулканических системах.
Вулкан Фаградальсфьядль находится в 30 километрах от столицы страны Рейкьявика. Он считался спящим на протяжении 6 тысяч лет до 19 марта 2021 года, когда начал извергаться после серии мелких землетрясений. С тех пор он извергался несколько раз.
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Исландия находится в зоне риска значительной вулканической активности, так как располагается на нескольких горно-вулканических системах.
Вулкан Фаградальсфьядль находится в 30 километрах от столицы страны Рейкьявика. Он считался спящим на протяжении 6 тысяч лет до 19 марта 2021 года, когда начал извергаться после серии мелких землетрясений. С тех пор он извергался несколько раз.
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Ювелина Бернст