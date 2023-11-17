В Ивантеевке и Царёвском запустили телеграм-чаты для общения с чиновниками

Фото: телеграм-канал Максима Красноцветова
В Городском округе Пушкинский создали телеграм-чаты, с помощью которых местные жители смогут напрямую обращаться к представителям органов местного самоуправления.
«Чаты организованы для удобства взаимодействия жителей с представителями органов местного самоуправления, помощи в решении актуальных проблем, информирования о предстоящих мероприятиях, событиях и возможных аварийных отключениях. Городские службы открыты для диалога и готовы оперативно решать поставленные задачи!» — написал Красноцветов.Читайте также:
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