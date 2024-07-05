В июле в 50 подмосковных населённых пунктах начнут работы по соцгазификации

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В июле начнутся строительно-монтажные работы почти в 50 населённых пунктах Подмосковья по программе социальной газификации. Газопроводы будут ведены в эксплуатацию в декабре, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
«Эти населённые пункты расположены в городских округах Волоколамский, Домодедово, Егорьевск, Истра, Клин, Красногорск, Лосино-Петровский, Мытищи, Серпухов, Солнечногорск и других. Кроме того, в этом месяце в 18 городах и сёлах Подмосковья будут завершены начатые ранее работы», – говорится в сообщении.Полный список этих населённых пунктов можно найти по ссылке.
С начала года в Подмосковье построили 60 км новых газопроводов, что позволило обеспечить газом более 25 тысяч человек.
В пресс-службе напомнили, что с апреля программа «Социальная газификация» была распространена и на дома в садоводческих товариществах. Смысл в том, что газ подводится к границам участков жителей бесплатно. Главное – СНТ должен находиться в границах газифицированных населенных пунктов.
Жители оплачивают лишь выбранный комплект оборудования и работы внутри участка. Однако важно, чтобы дом был зарегистрирован.
Заявку на подведение можно подать в МФЦ, на сайте Мособлгаза, в офисах компании, а также на региональном портале госуслуг.
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Лора Луганская