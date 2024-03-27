В Калуге запустили серийное производство кроссоверов Citroen C5 Aircross

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На автомобильном заводе в Калуге началось производство кроссоверов Citroen C5 Aircross, сообщает РИА Новости.
Собирают Citroen C5 Aircross силами сотрудников компании «Автомобильные технологии», она арендует площадку завода. В модернизацию производственных линий инвестировали сотни миллионов рублей.
Машины монтируются по методу SKD-4 из 800 групп компонентов и 1700 деталей в одной комплектации — Feel, которая включает шесть подушек безопасности, систему предупреждения усталости водителя, двухзонный климат-контроль и бесключевой доступ.
Мотор новых автомобилей будет работать на автоматической коробке передач и составлять 175 лошадиных сил.
Производитель заявляет, что старт продаж запланирован на середину мая.
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Машины монтируются по методу SKD-4 из 800 групп компонентов и 1700 деталей в одной комплектации — Feel, которая включает шесть подушек безопасности, систему предупреждения усталости водителя, двухзонный климат-контроль и бесключевой доступ.
Производитель заявляет, что старт продаж запланирован на середину мая.
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Мария Федоровцева