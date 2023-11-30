В Кашире прошёл всероссийский изобразительный диктант «Моя страна − моя история»

Фото: администрация городского округа Кашира
21 ноября в МБОУ «СОШ № 1 имени Героя Советского Союза А.И. Выборнова» состоялся очный региональный этап V Всероссийского изобразительного диктанта «Моя страна − моя история».
Школа №1 с 2019 года служит инновационной площадкой по выявлению одаренных детей в области ИЗО. Пятый год подряд на базе школы проводят изобразительный диктант вместе с Международным союзом педагогов-художников и московским Управлением непрерывного художественного образования методического центра Департамента образования и науки.
В день проведения диктанта на площадке объявили творческое задание. Участники переносили свои идеи и фантазии на бумагу в различных техниках (графика, живопись, а также смешанная техника). Темой диктанта стали «Наши традиции».
На выполнение работы отводилось 3 астрономических часа (180 минут).
Все конкурсанты будут отмечены электронным сертификатом участника. Виртуальную галерею работ можно увидеть в онлайн-галерее конкурса на сайте www.art-teacher.ru.
Работы участников пока проходят конкурсный отбор. Победители станут участниками Всероссийского и Международного этапов.
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В день проведения диктанта на площадке объявили творческое задание. Участники переносили свои идеи и фантазии на бумагу в различных техниках (графика, живопись, а также смешанная техника). Темой диктанта стали «Наши традиции».
Все конкурсанты будут отмечены электронным сертификатом участника. Виртуальную галерею работ можно увидеть в онлайн-галерее конкурса на сайте www.art-teacher.ru.
Работы участников пока проходят конкурсный отбор. Победители станут участниками Всероссийского и Международного этапов.
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Мария Фирсова