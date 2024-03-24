В Китае обнаружили два советских воинских захоронения

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В Китае обнаружили два не учтённых ранее советских воинских захоронения. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил руководитель представительства Минобороны России по организации и ведению военно-мемориальной работы в КНР, советник посольства России в Китае Андрей Кисенко.
Он сообщил, что в Китае продолжаются работы по поиску и паспортизации советских воинских захоронений.
Кисенко подчеркнул, что представительство оборонного ведомства ведёт постоянную работу по установлению сведений о российских (советских) военных, а также погибших и пропавших без вести в ходе конфликтов на территории Китая. Это делается с целью увековечения их памяти.
Недавно в ходе проведения работ были обнаружены два ранее не учтённых захоронений. В них похоронены советские лётчики-добровольцы, принимавшие участие в войне сопротивления китайского народа японской агрессии. В настоящее время устанавливаются их имена.
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Кисенко подчеркнул, что представительство оборонного ведомства ведёт постоянную работу по установлению сведений о российских (советских) военных, а также погибших и пропавших без вести в ходе конфликтов на территории Китая. Это делается с целью увековечения их памяти.
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Анастасия Чинкова