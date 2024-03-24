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В Китае обнаружили два советских воинских захоронения

24 марта 2024, 11:44
Фото: iStock/awdebenham

Фото: iStock/awdebenham

В Китае обнаружили два не учтённых ранее советских воинских захоронения. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил руководитель представительства Минобороны России по организации и ведению военно-мемориальной работы в КНР, советник посольства России в Китае Андрей Кисенко.
Он сообщил, что в Китае продолжаются работы по поиску и паспортизации советских воинских захоронений.

Кисенко подчеркнул, что представительство оборонного ведомства ведёт постоянную работу по установлению сведений о российских (советских) военных, а также погибших и пропавших без вести в ходе конфликтов на территории Китая. Это делается с целью увековечения их памяти.


Недавно в ходе проведения работ были обнаружены два ранее не учтённых захоронений. В них похоронены советские лётчики-добровольцы, принимавшие участие в войне сопротивления китайского народа японской агрессии. В настоящее время устанавливаются их имена.

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#китай
#россия
#военные
#кладбище
#ссср
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Воробьёв проконтролировал разбор завалов пострадавшего в теракте «Крокуса»
24 марта 2024, 12:24

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проконтролировал разбор завалов в «Крокус Сити Холле». О ходе работ он написал в своём Telegram-канале.
Минувшей ночью спасатели МЧС России с помощью специальной техники открыли технологический проём в стене концертного зала.
В настоящее время они разбирают стену, чтобы доставить внутрь здания 100-тонный кран. Он позволит продолжить разбор завалов.

Также Воробьёв подчеркнул, что внутри «Крокуса» продолжаются поисковые работы.

По последним данным, в результате теракта погибли 133 человека, ещё 154 человека пострадали. Также поступает информация о пропавших без вести.

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#андрей воробьёв
#подмосковье
#крокус сити холл
#спасатели
#работа
#теракт
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В день общенациональной скорби по всей стране организовали стихийные мемориалы
24 марта 2024, 12:20

Фото: iStock/DmyTo

24 марта в России объявлено днём общенациональной скорби по жертвам теракта в «Крокус Сити Холле».
О последних новостях, связанных с терактом в «Крокус Сити Холле», расскажет редакция «Радио 1».

Теракт


В 20:00 22 марта на концертной площадке «Крокус Сити Холл» должен был начаться концерт рок-группы «Пикник». Все билеты в огромный зал, который вмещает 6200 зрителей, были распроданы. Как только люди расселись по своим местам, в зал ворвались вооружённые террористы и начали расстреливать всех без разбора. Как сообщил владелец «Крокуса» Араз Агаларов, тех, кого боевики не застрелили, они планировали сжечь заживо, поэтому облили зал бензином и керосином.
Фото: Пресс-служба Подмосковья
По последним официальным данным, в теракте погибли 133 человека, 154 получили ранения разной степени тяжести.

24 марта объявили днём общенациональной скорби


Президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам днём 23 марта. Он выразил соболезнования всем близким погибших и пострадавших в теракте в «Крокусе», а также пообещал, что все причастные к этой трагедии понесут наказание.

24 марта российский лидер объявил днём общенациональной скорби.

В крупных городах РФ отменили спортивных и культурные мероприятия, над зданиями министерств и ведомств приспустили государственные флаги, телеканалы убрали из эфиров развлекательные программы.

Стихийные мемориалы


По всей стране люди продолжают нести цветы и мягкие игрушки к организованным волонтёрами стихийным мемориалам в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле». Самый массовый, разумеется, появился у разрушенной концертной площадки в подмосковном Красногорске. Там со вчерашнего дня дежурят волонтёры. Всем, кто пришёл почтить память жертв страшного теракта, раздают сушки, воду и горячий чай.
Фото: iStock/irisphoto2
Стихийные мемориалы появились и у дверей российских посольств как в дружественных странах, так и в тех, где выражать поддержку России обычно не принято. Страшная трагедия заставила людей во всем мире проникнуться сочувствием к жертвам теракта в «Крокусе».

Скорбим


Слова соболезнований и поддержки жертвам теракта и их близким выразили практически все, включая глав стран НАТО и Евросоюза. Страшную трагедию осудили и в американском Белом доме.

Информационными табличками с надписью «22.03.2024 Скорбим» усеяны все улицы столицы, а также других крупных российских городов.
Фото: Радио 1

Суд над террористами


Вчера вечером задержанных в Брянской области четверых подозреваемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» доставили в столичный Следственный комитет.

С самого утра силовики оцепляют территорию вокруг Басманного суда Москвы. Сегодня следствие будет ходатайствовать о заключении задержанных под стражу.

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Лидер группы «Пикник» Шклярский выразил соболезнования семьям погибших в «Крокусе»

«Больше нельзя отступать»: SHAMAN написал песню-реквием памяти погибших в «Крокусе»
#крокус сити холл
#теракт
#мемориал
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Лидер группы «Пикник» Шклярский выразил соболезнования семьям погибших в «Крокусе»
24 марта 2024, 12:11

Фото: iStock/undefined undefined

Лидер группы «Пикник» Эдмунд Шклярский обратился к семьям погибших и пострадавших в теракте перед их концертом. Видео с обращением публикует телеграм-канал SHOT.
В своем обращении музыкант выразил соболезнования от лица всех участников коллектива.

«Нет никаких слов, которые могут людей воскресить, утешить», — сказал Шклярский.


Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.

Ранее сообщалось, что российский исполнитель SHAMAN написал песню-реквием после теракта в «Крокус Сити Холле». Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#крокус сити холл
#теракт
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#пожар
#музыкант
#соболезнования
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Американский эксперт объяснил непричастность ИГИЛ* к теракту в «Крокусе»
Эксперт Дэвис заявил о непричастности ИГИЛ* к теракту в «Крокусе»
24 марта 2024, 10:25

Фото: iStock/zabelin

Поведение террористов, устроивших теракт в Подмосковье, не похоже на представителей ИГИЛ*. Такое мнение выразил отставной военный из США, ведущий YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive Дэниел Дэвис.
Опираясь на свой личный боевой опыт в Афганистане и Ираке, он подчеркнул, что члены этой организации никогда не убивают за деньги и не сдаются в плен.

Дэвис подчеркнул, что члены ИГИЛ* всегда верят в то, что делают, и «готовы жертвовать своими жизнями» ради идеи. А по видеозаписям, снятым в ходе задержания и допроса, видно, что это не идеологически мотивированные люди.

Также они никогда не сдаются в плен, на такой случай у них есть пояс смертника. Они всегда приводят его в действие, если есть риск быть захваченными живыми.

Кроме того, эксперта удивило, что задержанные поддерживали связь с заказчиком исключительно через Telegram. В таком случае, заказ мог поступить откуда угодно.

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*запрещённая в России террористическая организация
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#террористы
#эксперты
#сша
#россия
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Путин подписал закон, обязывающий образовательные учреждения вывешивать флаг РФ
24 марта 2024, 10:20

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который обязывает все образовательные учреждения, а не только школы, вывешивать российский флаг. Соответсвующий документ опубликован на сайте официального опубликования.
Отмечается, что закон вступит в силу с 1 сентября текущего года. По информации источника, цель данного законопроекта заключается в воспитании и укреплении патриотизма, традиционных ценностей и чувства общероссийской гражданской идентичности.

Ранее сообщалось, что Госдума обязала все детские сады и вузы поднимать российский флаг. Если же образовательная организация не обладает собственным зданием, а арендует помещение в многоквартирном доме, в таком случае она должна будет держать флаг на своих арендованных площадях.

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#госдума
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#закон
#детские сады
#вузы
#россия
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РЖД бесплатно перевезут в Москву и обратно родственников погибших при теракте
24 марта 2024, 10:00

Фото: iStock/R.M. Nunes

РЖД бесплатно перевезут родственников пострадавших и погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» в Москву и из Москвы. Об этом сообщили в компании.
Для оформления проезда необходимо позвонить по специально выделенному телефону 8-800-250-15-20.

По последним данным, в результате теракта в концертном зале в Красногорске, который произошёл 22 марта, погибли 133 человека, пострадавшими числятся 152 гражданина, среди которых пять детей. Им оказывается медицинская помощь в больницах Москвы и Московской области.

Ранее сообщалось, что Москва и Подмосковье выплатят компенсации пострадавшим при теракте. Они составят от 500 тысяч до 3 миллионов рублей.

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#погибший
#теракт
#крокус сити холл
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Муфтий Гайнутдин наградит спасшего людей в «Крокусе» 15-летнего Ислама Халилова
24 марта 2024, 09:03

Фото: сайт Кремля

Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации муфтий Равиль Гайнутдин представил к награде мусульманской организации 15-летнего Ислама Халилова, спасшего из здания «Крокус сити холла» более 100 человек. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что Муфтий Равиль Гайнутдин передал личное приглашение отцу и сыну Халиловым. Подростка наградят медалью мусульман РФ «За заслуги» за проявленную смелость и спасение людей во время теракта.

Ислам Халилов, который уже около года подрабатывает в гардеробе концертного зала, в течение 30 минут рисковал жизнью, чтобы помочь людям, направлявшимся в «Крокус Экспо».

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.

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#крокус сити холл
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#ислам
#спасение
#школьник
#муфтий
#рф
#медаль
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Гладков: в Самарскую и Астраханскую области выезжают 690 белгородских детей
24 марта 2024, 08:51

Фото: iStock/tatyana_tomsickova

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что сегодня 150 детей из региона выезжают в Астраханскую область, еще 540 — в Самарскую область. Об этом Гладков написал в своем Telegram-канале.
Губернатор выразил благодарность всем, кто откликнулся и согласился помочь детям временно обрести безопасное место. Отмечается, что срок, на который примут детей, составляет три недели.

Гладков подчеркнул, что, если обстановка не поменяется в лучшую сторону, то власти будут предлагать родителям и просить глав регионов, которые принимают детей, оставить их до конца учебного года. По словам губернатора, предварительная договоренность есть.

Ранее сообщалось, что Петербург примет около 800 детей из Белгородской области, которым уже подготовлены места для проживания и обучения.

Напомним, данное решение было принято в связи с обстрелами региона со стороны Украины, о чем ранее сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он также отметил, что более десяти регионов России выразили готовность принять детей из Белгородской области.

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#Вячеслав Гладков
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#рф
#петербург
#дети
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Ивлеева, Билан и Орбакайте высказались по поводу теракта в «Крокусе»
24 марта 2024, 08:42

Фото: iStock/SergeyPankratov

Крупнейшие звёзды российского шоу-бизнеса выразили слова соболезнования по поводу теракта в «Крокус Сити Холле».
На своей странице в социальной сети блогерша Анастасия Ивлеева призвала всех сдавать кровь для пострадавших в теракте. Звезда написала о страхе, который охватывает при совершении терактов совсем рядом с нами, а потому посоветовала находиться рядом с близкими и не поддаваться панике.

Певец Дмитрий Билан заявил, что сперва ему было очень сложно поверить в происходящее. Он выразил соболезнования родственникам погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Вернувшаяся в РФ из США Кристина Орбакайте пишет, что на фоне произошедшего её сердце разрывается от боли и бессилия. Она также выразила свои соболезнования всем причастным к трагедии.

24 марта в России объявлен днём общенационального траура в память о погибших в теракте в «Крокусе Сити Холле». По последним официальным данным, в теракте пострадали 154 человека, 133 погибли.

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#крокус сити холл
#анастасия ивлеева
#теракт
#смерть
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