Фото: istockphoto / ilkercelik
В Красногорске на улице Центральной продолжается возведение двух 25-этажных жилых зданий в составе клубного жилого комплекса «М_5», сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Дайана Хусинова
Фото: istockphoto / ilkercelik
Фото: istockphoto.com/A stockphoto
«6 декабря в период с 8 утра до 17:0 не более чем на два часа будет прекращена подача электричества на улице Заречная, улице Ильи Садофьева, в переулке Заречный и ДРСУ в рабочем посёлке Серебряные Пруды, а также в деревнях Ливадия и Растрехаевка и селе Новоклёмово», — говорится в сообщении.Отмечается, что на указанной территории проживает более тысячи человек и находится один социально значимый объект.
Фото: Министерство жилищной политики Московской области
Фото: istockphoto/scaliger
Фото: istockphoto/scaliger
«Сложности с проездом в сторону Москвы отмечаются на трассах М-9 «Балтия» и М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Ленинградское, Пятницкое, Ярославское, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Калужское, Варшавское, Симферопольское, Каширское, Носовихинское, и Щёлковское», — говорится в сообщении.Всего на дороги Подмосковья сегодня утром выехало 897 тысяч машин. Это на два с половиной процента меньше, чем в среднем в прошлом месяце.
Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Ремонт был проведён:«Ограждения монтируются для повышения безопасности и снижения вероятности ДТП, а пешеходные ограждения — на опасных участках дорог, где пешеходы могут выйти на проезжую часть, не допускают заезд транспортных средств на тротуар и порчу зеленых насаждений. Тросовые ограждения устанавливаются для разделения транспортных потоков, а барьерные ограждения снижают вероятность съездов с дороги», — пояснили в ведомстве.
Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
«Самосвалы получили следующие округа: Рузский, Электросталь, Сергиево-Посадский, Щёлково, Химки, Солнечногорск, Фрязино, Чехов и Ступино», — уточняется в сообщении.Отмечается, что переданные 24 самосвала — последние из более чем 1,8 тыс. единиц коммунальной техники разных видов, закупленной министерством в текущем году, остальные спецмашины и средства малой механизации были переданы муниципальным коммунальщикам ранее.
Фото: iStock/Denis Vostrikov
«Всех получателей пенсии ожидают индексации. Индексации произойдут с 1 апреля 2025 года и составят 14,75 процента», — заявила Бессараб.
Фото: iStock/demaerre
Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)
«Те люди, которые сидят наверху, следственные органы, во главе с Бастрыкиным и Колокольцевым — сидят не на своих местах», — заявил Кадыров.Кадыров также отметил необходимость осторожного подхода со стороны главы СКР в вопросах, касающихся терроризма, и призвал избегать сравнений между терроризмом и исламом.