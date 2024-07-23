В Коломне завершили ремонт Красноармейской улицы

Фото: Марина Анисимова
Ремонт завершили на Красноармейской улице в Коломне, работы проводились в рамках губернаторской программы, передаёт корреспондент Марина Анисимова.
«На улице заменили асфальтовое покрытие, укрепили обочины, нанесли новую разметку и установили дорожные знаки», — говорится в сообщении.Проведенный ремонт повысил безопасность улицы, а также сделал проезд более комфортным. Кроме того, обновление Красноармейской улицы улучшило транспортную доступность близлежащих населённых пунктов.
Отмечается, что Красноармейская улица соединяет ведущую из Коломны Щуровскую улицу с Пирочинским шоссе, откуда можно выехать на федеральную трассу М-5 «Урал».
Полный список адресов, по которым запланирован дорожный ремонт в городском округе Коломна в текущем году, размещён на сайте администрации муниципалитета.
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