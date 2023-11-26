В Крыму суд прекратил дело против мобилизованного из-за его смерти

Крымский гарнизонный военный суд прекратил уголовное дело о самовольном оставлении части по ч. 5 ст. 337 УК РФ в отношении 53-летнего мобилизованного Игоря Акуренко из-за его смерти. Об этом сообщается в постановлении суда, на которое ссылается РБК.