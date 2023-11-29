В Кузьминском лесопарке в первых числах декабря откроют зимний сезон

Фото: пресс-служба министерства благоустройства Московской области
Открытие зимнего сезона в Кузьминском лесопарке запланировано на начало декабря. Об этом сообщила пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
1 декабря в Кузьминском лесопарке торжественное откроется зимний сезон.
В настоящий момент в парке делают хоккейную коробку и готовят народную лыжню
Кроме этого, каждый желающий сможет написать новогоднее письмо Деду Морозу.
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В настоящий момент в парке делают хоккейную коробку и готовят народную лыжню
«Каждый год с нетерпением жду открытия зимнего сезона в Кузьминском лесопарке. Хоккей и лыжи - мои любимые зимние развлечения. Надеюсь, этот сезон будет особенно ярким и веселым!», - поделился один из жителей округа.В день открытия сезона гостей лесопарка ждут культурно-массовые мероприятия, а также они смогут принять участие в зажигании новогодней иллюминации на ели.
Кроме этого, каждый желающий сможет написать новогоднее письмо Деду Морозу.
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Мира Полтева