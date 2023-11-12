В ЛДПР призвали давать льготы многодетным на проезд в поездах

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Фракция ЛДПР предложила предоставлять многодетным семьям льготу при путешествиях с детьми на поездах дальнего следования. Об этом в своём Telegram-канале заявил лидер партии Леонид Слуцкий.
Также Слуцкий добавил, что молодёжь стремится сохранить некую свободу передвижения, чтобы увидеть как можно больше мест и иметь возможность отдыхать на море. Из-за этого далеко не многие решаются на рождение второго и последующих детей, поскольку осознают, насколько возрастут их траты. Такая позиция молодых людей в конечном итоге оборачивается демографическим кризисом.
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