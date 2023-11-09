В метро крупных российских городов могут начать пропускать по биометрии

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В шести крупных российских городах в 2024 году может появиться проход в метро по биометрическим данным. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал гендиректор «Центра биометрических технологий» Владислав Поволоцкий.
«Мы совместно с Минтрансом России под эгидой приоритетного проекта правительства России в следующем году запланировали обеспечить возможность оплаты в шести городах», — сказал он.
Речь идет о Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске. Сейчас оплата проезда по лицу доступна для пассажиров московского метро.
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