В Минцифры разъяснили, какие сервисы VPN попадут под блокировку

В России будут подвергаться блокировке определенные VPN-сервисы, которые экспертная комиссия определила как потенциальную угрозу для безопасности интернета, сообщает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России в ответ на запрос фракции «Новые люди», доступный в распоряжении РИА Новости.