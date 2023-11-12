В Минцифры разъяснили, какие сервисы VPN попадут под блокировку

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В России будут подвергаться блокировке определенные VPN-сервисы, которые экспертная комиссия определила как потенциальную угрозу для безопасности интернета, сообщает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России в ответ на запрос фракции «Новые люди», доступный в распоряжении РИА Новости.
Такие действия рассматриваются в контексте угрозы безопасности функционирования интернета и в соответствии с законом ограничения доступа к информации в сети.
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